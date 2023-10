Κοινωνία

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Στον Εισαγγελέα ο 74χρονος - Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο 74χρονος σκότωσε τον 50χρονο φίλο του μπροστά στα μάτια της κόρης του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες είναι ο 74χρονος που πυροβόλησε το ζευγάρι στον 'Αγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να υποκύψει ο 50χρονος άντρας και να τραυματιστεί η 45χρονη σύζυγός του.

Ο δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και εναντίον ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας ,παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του, ήταν συνδαιτυμόνας του ζευγαριού που γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης του και φαίνεται να στράφηκε σε βάρος του θεωρώντας που του έριξαν κάτι στο ποτό του.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί σε Ανακριτή.

