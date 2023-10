Κοινωνία

Χάκαρε το λογαριασμό ανήλικης και διακίνησε άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο

Η ποινή που επέβαλλε το δικαστήριο στον 23χρονο κατηγορούμενο. Η συγνώμη του στην παθούσα που περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 19 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 23χρονος, επειδή διακίνησε άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο 17χρονης, έχοντας αποκτήσει προηγουμένως πρόσβαση στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, όπως επίσης για κατοχή και διακίνηση του υλικού αυτού, ενώ τού αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Η υπόθεση διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, με τον κατηγορούμενο να αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό της παθούσας, μέσω φίλων του, που τον είχαν «χακάρει». Σύμφωνα με τη δικογραφία, διακίνησε πάνω από 10 φωτογραφίες και δύο βίντεο με προσωπικές στιγμές της τότε μαθήτριας.

Για την ίδια υπόθεση παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων τέσσερις συγκατηγορούμενοί του, που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικοι.

Η παθούσα, 22 ετών σήμερα, περιέγραψε τον εφιάλτη που ζει μέχρι και σήμερα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι επηρεάστηκε τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, ενώ το υλικό αυτό -κατά την ίδια- διακινήθηκε ακόμη και σε άτομα του περιβάλλοντός του. Η φίλη της ανέφερε ότι εξαιτίας αυτής της υπόθεσης, η παθούσα έγινε αντικοινωνική, χαρακτηρίζοντας ως τρομακτικό αυτό που πέρασε και περνάει. «Ήθελε να αυτοκτονήσει, δεν έτρωγε» κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος παραδέχθηκε μόνο την κατοχή του υλικού, όταν του το έστειλε φίλος του, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τη νεαρή παθούσα.

