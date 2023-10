Πολιτική

Μητσοτάκης για Κασσελάκη: Πόσο... νέος είναι με υπαρχηγούς τον Πολάκη και τον Παππά

«100 ημέρες που μου φάνηκαν σαν 1000», δήλωσε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Τι είπε για την ακρίβεια, την συνάντηση με τον Ερντογάν και τα σενάρια αποπομπής του Κικίλια.

«100 ημέρες που μου φάνηκαν σαν 1000», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. «Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τα αισθήματα της κοινωνίας. Είναι λογικό να υπάρχει στεναχώρια και απαίτηση από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα. Οι θετικές εξελίξεις του καλοκαιριού χάνονται όταν όλα σκεπάζονται από τα γεγονότα τις στιγμές και καταστρέφονται ζωές και περιουσίες. Κι εγώ τα ίδια αισθήματα συμμερίζομαι, μια ανάγκη να τρέξουμε πιο γρήγορα», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Alpha.

«Συμμερίζομαι το γενικότερο αίσθημα στεναχώριας και αγανάκτησης στις περιοχές που έχουν πληγεί. Κανείς δεν αμφισβητεί τη σφοδρότητα των φυσικών φαινομένων», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη να εκπονήσουμε συνολική στρατηγική προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ερωτηθείς αν τα λάθη προσωποποιούνται απάντησε ως εξής: «Καταλαβαίνω την ανάγκη να δείξουμε την ανάγκη και να πούμε φταίει αυτός. Σίγουρα στα ζητήματα κλιματικής κρίσης δεν προσωποποιώ τις ευθύνες για τις αδυναμίες. Οι υπουργοί χρειάζονται χρόνο για να δείξουν το έργο τους. Ο σκοπός του και ο ρόλος του είναι συντονιστικός και ο κύριος λόγος του να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Αιγίς». Από αυτό θα κριθεί πρωτίστως ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως δεν τέθηκε αντικατάστασης του υπουργού Πολιτικής Προστασίας. «Δεν τέθηκε και δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα», ανέφερε.

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές ανέφερε ότι στόχος για τη ΝΔ είναι να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, «γιατί όχι και τις 13 και γιατί όχι και τους τρείς μεγάλους δήμους».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι είναι σημαντικό οι περιφερειάρχες να μπορούν να υποστηρίξουν τα αναπτυξιακά προγράμματα. «Είναι πρόσωπα που πιστεύουμε ότι μπορούν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο», ανέφερε ότι άλλα χρίσματα δεν δόθηκαν πέρα από τις περιφέρειες και τους τρεις δήμους.

Σχετικά με την υποψηφιότητα του κ. Αγοραστού στη Θεσσαλία ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «ήταν και παραμένει ένας πολύ καλός περιφερειάρχης». Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ήταν πολύ λογικό αυτό που έγινε από τη δικαιοσύνη αλλά από τη συνεργασία που είχε μαζί του δεν έχει παράπονα. «Αυτά θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Έγιναν όμως πολλά έργα μετά από τον Ιανό. Κάποια τα υλοποίησε η κυβέρνηση», ανέφερε και έδειξε σχετικές φωτογραφίας μιας γέφυρας που άντεξε. «Καταλαβαίνω απόλυτα την απελπισία των πολιτών. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να αντέχουν. Δεν λύσαμε το αντιπλημμυρικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Μπορούμε όμως να φτιάχνουμε έργα υποδομών με άλλες υποδομές , με μεγαλύτερη ταχύτητα. Στη Θεσσαλία τον πρώτο λόγο θα τον έχει ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης των υδάτων», πρόσθεσε.

Επιμένω στην πολιτική «νομιμότητα παντού»-Δεν υπάρχουν έξυπνοι και κορόϊδα

«Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα προκαταλάβω την έρευνα της δικαιοσύνης. Το ότι έχει ξεκινήσει έρευνα της δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τον κ. Αγοραστό», απάντησε σε ερώτηση αν θα εξακολουθήσει να τον στηρίζει και αν καταδικαστεί.

Για το θέμα του κ. Πατούλη είπε ότι αυτή τη στιγμή υποψήφιος είναι ο κ. Χαρδαλιάς και είναι εφικτό να κερδίσει στην περιφέρεια Αττικής από τον πρώτο γύρο.

«Έχουμε μία υποψηφιότητα που προκρίναμε ότι είναι η πιο κατάλληλη», απάντησε επίσης, ενώ για τον κ. Μπέο δήλωσε ότι καταδικάζει οποιαδήποτε πράξη βίας. «Ο κ. Μπέος δεν έχει τη στήριξη της ΝΔ. Είναι θέμα των δημοτών του Βόλου να επιλέξουν ποιος είναι ο κατάλληλος δήμαρχος. Δεν δώσαμε καμία άλλη στήριξη πέραν των τριών δήμων», πρόσθεσε.

Σε επόμενη ερώτηση για το rotation στην κυβέρνηση ανέφερε ότι πολλοί υπουργοί έκατσαν στον πάγκο και αυτό δεν είναι τιμωρία, αλλά δυνατότητα να πάρουν και άλλοι συνάδελφοι, ενώ άλλοι να δοκιμαστούν και σε άλλες θέσεις ευθύνης. «Μία τετραετία είναι αρκετός χρόνος να δείξει κάποιος τι μπορεί να προσφέρει. Έχω να ζυγίσω τη συνέχεια και τη σταθερότητα και το συμβιβασμό με την καθημερινότητα. Επέλεξα αυτές τις μετακινήσεις σε συνδυασμό με πολλά νέα πρόσωπα που μπήκαν στην κυβέρνηση. Τελικά τα υπουργεία και τα κυβερνητικά σχήματα κρίνονται με την απόδοσή τους. Το επιτελικό κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες αποστολές σε υπουργούς και υφυπουργούς. Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έχουν ξεκάθαρο οδικό χάρτη. Έκρινα ότι πρέπει να έχω αυξημένο αριθμό υφυπουργών για να έχουν λογοδοσία για συγκεκριμένα σχέδια», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες που έδωσε σε ανθρώπους που δεν είναι κατ' ανάγκη βουλευτές.

Για την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και το πρόβλημα της ακρίβειας ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι αυτό της ακρίβειας. Έχω μιλήσει και έχω πει ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία των προσωρινών μέτρων στήριξης όπως το market pass και η δεύτερη έχει να κάνει με τις μόνιμες αυξήσεις και τα μέτρα σωστής λειτουργίας της αγοράς. Πιστεύουμε πια στην αρχή του τέλους αυτού του κύκλου της μεγάλης ακρίβειας. Το market pass είναι σημαντική βοήθεια που έχουμε δώσει. Υπάρχουν άλλα μέτρα όπως η έκτακτη στήριξη σε ένα μεγάλο αριθμό συνταξιούχων και οι μόνιμες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, μια ακόμα αύξηση στους συνταξιούχους, μία ακόμα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Δεν διστάσαμε να τα βάλουμε με μεγάλους και να επιβάλλουμε πρόστιμα τα οποία βεβαίως και πληρώθηκαν».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τα περιθώρια κέρδους και να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς από τους ελέγχους γιατί μπορεί να είναι μεγάλες. «Δεν πίστευαν πολλοί ότι θα βάλουμε τάξη στο μπάχαλο της Μυκόνου. Το κάναμε. Επιμένω πολύ σε αυτή την πολιτική της νομιμότητας παντού. Δεν υπάρχουν έξυπνοι και κορόιδα. Το ίδιο ισχύει και για τη φοροδιαφυγή. Γνωρίζουμε που βρίσκονται οι εστίες φοροδιαφυγής», συμπλήρωσε.

Θα ξύσω τον πάτο του βαρελιού για να βοηθήσω όσους τα βγάζουν δύσκολα

«Αν δεν είχαμε τις καλές επιδόσεις στην οικονομία δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όσα κάναμε και να στηρίξουμε την κοινωνία. Το αποτύπωμα της ανάπτυξης είναι σημαντικό. Οι μέσοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα αυξάνονται», είπε μεταξύ άλλων για την οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σημείωσε ότι και η μείωση των φόρων δημιούργησε απόθεμα εισοδήματος. «Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πολύ δύσκολα. Δεσμεύομαι ότι θα ξύσω τον πάτο του βαρελιού για να τους βοηθήσουμε», πρόσθεσε.

Για τον κ. Κασσελάκη του ευχήθηκε καλή επιτυχία. «Προσωπικά μου είναι συμπαθής. Έτυχε να τον γνωρίζω από το παρελθόν. Δεν φανταζόμουν ότι θα κατέληγε στον Σύριζα. Θα έκανα κάποιες πρώτες επισημάνσεις αμιγώς πολιτικού χαρακτήρα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακόυσει ουσιαστικό και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο. Να του δώσω χρόνο. Κάποια στιγμή να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω αντιπαράθεση με το κενό».

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Κασσελάκης δεν είναι βουλευτής, ενώ είπε ότι είναι μείζον ζήτημα να έχει υπαρχηγούς τον κ. Παππά και τον κ. Πολάκη. «Εκεί τα δείγματα γραφής δεν είναι υπέρ της ανανέωσης. Ο κόσμος βλέπει τα πλέον προβληματικά πρόσωπα. Αυτοί φαίνεται να κάνουν κουμάντο στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε.

«Εγώ είμαι πάντα πολύ μετρημένος. Πιστεύω δεν με χαρακτηρίζει η αλαζονεία. Πέτυχα επανεκλογή μου με μεγάλο ποσοστό. Για τις εθνικές εκλογές έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 4 χρόνια. Πριν έχουμε εκλογές σε μία εβδομάδα, ευρωεκλογές το Μάιο. Οι εκλογές δεν κερδίζονται με διακηρύξεις», σχολίασε τη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

«Καμία συνεργασία δεν υπήρξε. Κοινωνική γνωριμία στο παρελθόν υπήρξε όταν ήμουν βουλευτής και εκείνος εργαζόταν στις ΗΠΑ», ανέφερε, ενώ για την πρώτη τους συνομιλία είπε ότι ήταν σύντομη. Πρόσθεσε, πως είναι πάντα στη διάθεσή του να συναντηθούν. «Ελπίζω να μην περιμένω όσο περίμενα με τον κ. Ανδρουλάκη», πρόσθεσε.

Καλή σε επίπεδο προσωπικής χημείας η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος στα ελληνοτουρκικά μετά τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας. «Είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε στην άκρη εντάσεις του παρελθόντος και να βρούμε τρόπο συμπόρευσης. Και αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε τη μεγάλη μας διαφορά να μην είμαστε στα πρόθυρα θερμου επεισοδίου», τόνισε και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι έχουμε περιθώρια συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

«Εγώ ήμουν πάντα σταθερός. Η συνάντηση ήταν καλή και σε επίπεδο προσωπικής χημείας. Δεν είμαι αιθεροβάμων , δεν είμαι αφελής. Μέχρι στιγμής οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτά που έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε δει. Έχουμε ένα σημαντικό γεγονός, το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό να μπούμε διατηρώντας το καλό κλίμα», υπογράμμισε.

ΚΚΕ: Μάταια προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να βγει από το "κάδρο" των ευθυνών

«Μάταια προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να βγει από το "κάδρο" των ευθυνών για τα εγκληματικά αποτελέσματα μιας πολιτικής που σε κάθε λαϊκό πρόβλημα, από την έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας μέχρι την ακρίβεια, θυσιάζει τις ανάγκες του λαού στο βωμό των προτεραιοτήτων και κερδών του κεφαλαίου. Απόδειξη ως προς αυτό αποτελεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2024, προβλέποντας ανάπτυξη και πλεονάσματα, τα οποία όμως πληρώνει ο λαός με πληθωρισμό, περικοπές, εργασιακή ζούγκλα και εργατικά "ατυχήματα", όπως αυτό που συνέβη σήμερα στον Πειραιά, στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής που έχει μετατρέψει δήμους και περιφέρειες σε ντίλερ επιχειρηματικών συμφερόντων» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Για όλα αυτά ψηφίζουμε στη μάχη των τοπικών εκλογών καταδικάζοντας τους εκφραστές -με χρίσμα ή χωρίς- αυτής της πολιτικής σε δήμους και περιφέρειες. 'Αλλωστε, ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που πριν λίγες ημέρες εξηγούσε πως θέλει δημοτικές και περιφερειακές αρχές που να "τρέχουν" την αντιλαϊκή πολιτική. Η μόνη ψήφος που στέλνει μήνυμα και αποτελεί τον πραγματικό αντίπαλο αυτού του δρόμου είναι η ψήφος στη "Λαϊκή Συσπείρωση"» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

