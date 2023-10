Αθλητικά

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης: Κόλλησαν... στο μηδέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ένα ματς χωρίς συγκινήσεις οι δυο αντίπαλοι εμφανίστηκαν υποτονικού και «βολεύτηκαν» στη «λευκή ισοπαλία».

-

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο Αστέρας Τρίπολης στο γήπεδο του Περιστερίου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, σε ένα ματς που δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Από ένα ακυρωθέν γκολ είχε κάθε ομάδα, ενώ οι Περιστεριώτες -που παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (3 ισοπαλίες, 3 ήττες)- ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Κούντε στο 56΄.

Οι Περιστεριώτες μπήκαν λίγο πιο δυνατά στο ματς και στο 10΄ σκόραραν με τον Αντζιέλσκι, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ήταν εκτεθειμένος και με τη σύμφωνη γνώμη και του VAR το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Αστέρας «απάντησε» με μία αντίστοιχη φάση, όπου ο Καλτσάς έφυγε σε τετ-α-τετ και πλάσαρε εύστοχα τον Τσιντώτα, όμως με την υπόδειξη του VAR το γκολ ακυρώθηκε, καθώς στην εκκίνηση της φάσης ήταν οφσάιντ.

Στο 19΄ το σουτ του Κούντε έφυγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, ενώ στο 42΄, μετά από ωραίο γύρισμα από τα δεξιά, ο Μπαρτόλο έκανε την κίνηση στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας για να σκοράρει.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν αντίστοιχα υποτονικός, με τον Παπαδόπουλο να δείχνει τα αντανακλαστικά του στο μακρινό σουτ του Αγκιμπού Καμαρά, μπλοκάροντας με δύο προσπάθειες. Στο 56΄ ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς (έπειτα από on field review) απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Κούντε για μαρκάρισμα εκτός φάσης πάνω στον Μάντζη.

Μία φάση για την οποία ο Ατρόμητος διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα, γράφοντας στα social media (στην περιγραφή του αγώνα): «Απίστευτο! Κόκκινη κάρτα στον Κούντε για μαρκάρισμα που δεν υφίσταται, καθώς νωρίτερα έχει σφυριχτεί φάουλ στον Κεσχρίντα και η ροή του παιχνιδιού είχε σταματήσει!».

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ατρόμητος κράτησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν ως το τέλος, απέναντι σε έναν Αστέρα που δεν είχε τρόπο για να τον απειλήσει...

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Αποβολές: 56΄ Κούντε (απευθείας κόκκινη)

Κίτρινες: Τζαβέλλας - Σουρλής, Χουχούμης, Τζουκάνοβιτς, Μουνάφο, Μπαρτόλο, Μιριτέλο

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Τζαβέλλας, Τσακμάκης, Ντε Μποκ, Γκονζάλες, Κούντε, Ρομπάιγ (46΄ Γιουμπιτάνα), Αγκιμπού Καμαρά (89΄ Κουέν), Βαλένσια (66΄ Έρλινγκμαρκ), Αντζιέλσκι (66΄ Βέργος).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Ν. Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Ζουκάνοβιτς, Καστάνο, Χουχούμης (60΄ Άλβαρες, 90+3΄ λ. τρ. Ζούγλης), Μπαρτόλο, Μουνάφο, Σουρλής (60΄ Γκρόζντανιτς), Ρέγκις, Καλτσάς (84΄ Σίτο), Μάντζης (59΄ Μιριτέλο).

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ - Εφετείο: Αλλαγή κατηγορίας ζητά η οικογένεια

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Πειραιάς: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο (εικόνες)