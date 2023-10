Παράξενα

Wagner: Μισθοφόρος σκότωσε την 4χρονη κόρη της συζύγου του

Χτύπησε πρώτα τη σύζυγό του αρκετές φορές και στη συνέχεια ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μικρούλα Γιεκατερίνα, την κόρη που είχε αποκτήσει η σύζυγός του από προηγούμενο γάμο.

Στην πόλη Λίπετσκ στοιχειοθετήθηκε ποινική δίωξη εναντίον ενός 31χρονου άνδρα που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία ενός τετράχρονου κοριτσιού (μέρος 2 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας - δολοφονία ανηλίκου). Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας ενδέχεται να είχε πολεμήσει στην Ουκρανία ως μέλος της μισθοφορικής ομάδας Wagner.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως ότι το προηγούμενο βράδυ ο «ύποπτος σε κατάσταση μέθης» προκάλεσε σωματικές βλάβες στην κόρη του κατά τη διάρκεια αντιδικίας με τη σύζυγό του. Οι γιατροί εκλήθησαν μετά το συμβάν και διαπίστωσαν τον θάνατο του παιδιού.

Η Ανακριτική Επιτροπή δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου.

Σύμφωνα με τα κανάλια στο Telegram, Baza και το Ostorozno Novosti, το όνομα του υπόπτου είναι Βλαντίμιρ Β. Στρατολογήθηκε από την μισθοφορική οργάνωση Wagner τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα κανάλια στην εφαρμογή Telegram, στα τέλη Αυγούστου ο άνδρας αυτός επέστρεψε στο σπίτι του για διακοπές και ζούσε με τη σύζυγό του Τατιάνα, αλλά την 1η Οκτωβρίου είχαν έναν καυγά, εξαιτίας του οποίου ο Βλαντίμιρ χτύπησε πρώτα τη σύζυγό του αρκετές φορές και στη συνέχεια άρχισε να χτυπά τη μικρούλα Γιεκατερίνα, την κόρη που είχε αποκτήσει η σύζυγός του από προηγούμενο γάμο. Το κορίτσι πέθανε στη συνέχεια από τραύματα στο κεφάλι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη αναφορά για διάπραξη εγκλημάτων από μισθοφόρους της Wagner, που ήσαν πρώην κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, δεκάδες χιλιάδες κρατούμενοι της Wagner στρατολογήθηκαν σε αποικίες κρατουμένων στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να τιμηθεί η μνήμη τους με ένα λεπτό σιγής.

