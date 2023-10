Πολιτισμός

Η Ελλάδα στις τέσσερις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις βιβλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό περίπτερο θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη, τη Φρανκφούρτη, τη Σάρζα και τη Γουαδαλαχάρα, προκειμένου να αναδειχθούν παγκοσμίως νέοι και ανερχόμενοι Έλληνες συγγραφείς, αλλά και η δυναμική της ελληνικής λογοτεχνίας εν γένει.

-

Η εκδοτική ελληνική συμμετοχή στις τέσσερεις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, 41η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Liber, στη Μαδρίτη, στην 75η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στη Φρανκφούρτη, στην 42η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Σάρζα και στην 37η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα, με τις οποίες κλείνει το τελευταίο τρίμηνο 2023, είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα συμμετέχει στις Εκθέσεις Βιβλίου της Σάρζα και της Γουαδαλαχάρα.

Στις τέσσερις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις των συμμετεχόντων Ελλήνων συγγραφέων και θεματικές συζητήσεις με ξένους ομοτέχνους τους, ποιητικές βραδιές με απαγγελίες έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, εκδηλώσεις για τα αφιερωματικά λευκώματα των Αντώνη Σαμαράκη (ΥΠΠΟΑ 2020), Ιάκωβου Καμπανέλλη (ΥΠΠΟΑ 2022) και 'Αλκης Ζέη (υπό έκδοση), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του εορτασμού των «λογοτεχνικών ετών» αλλά και συναντήσεις με εκπροσώπους και επαγγελματίες του διεθνούς εκδοτικού κόσμου, κ.ά.

Στις εκθέσεις της Μαδρίτης, Φρανκφούρτης και Γουαδαλαχάρα θα παρουσιαστεί μεγάλη ψηφιακή έκθεση για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας με τίτλο "Ο πολιτισμός του λόγου, 3500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας" σε συνεργασία του ΥΠΠΟ με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

Στην έκθεση στην Γουαδαλαχάρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος στην Μαρία Κάλλας, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής θα προβληθούν η «Μήδεια» του Πιερ Πάολο Παζολίνι, (ευρωπαϊκό σινεμά), η πολιτιστική ζωή και ειδικότερα, η ελληνική βιβλιοπαραγωγή και το μεταφραστικό πρόγραμμα Greeklit. Το ΥΠΠΟ θα στη συνάντηση των Ευρωπαίων Διευθυντών Γραμμάτων, όπως και των διεθνών προγραμμάτων υποστήριξης μεταφράσεων, κ.ά.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση του υπουργείο Πολιτισμού για την ελληνική συμμετοχή στις τέσσερις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου «Με πολυδιάστατο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό και επικοινωνιακή στρατηγική αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση στον επανασχεδιασμό των Εθνικών Περιπτέρων,η προβολή της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, από το παρελθόν».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στις τέσσερεις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου δήλωσε: «Η παρουσία της Ελλάδας στις τέσσερις, σημαντικότερες, διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, τη Buchmesse της Φρανκφούρτης, την Liber της Μαδρίτης και για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και την ομόλογή της στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού, τεκμηριώνει την άνοδο, τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Το Υπουργείο Πολιτισμού τέσσερα χρόνια τώρα υπηρετεί, με κάθε διαθέσιμο πόρο, την προβολή του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό, με το πρόγραμμα επιδότησης της μετάφρασης ελληνικών βιβλίων, μέσω της πλατφόρμας GreekLit.gr. Σύντομα, ο νέος θεσμικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου, θα υλοποιεί την κεντρική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού: Την εξάπλωση της βιβλιοφιλίας, την ενδυνάμωση της φιλαναγνωσίας, την στήριξη της εκδοτικής παραγωγής και την διεθνή προώθησή της, σύμφωνα με την προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης. Πέραν, όμως, της οιονεί αυταξίας της εξωστρέφειας της ελληνικής λογοτεχνικής και επιστημονικής παραγωγής, η κατάκτηση νέων κοινών στηρίζει καίρια την βιωσιμότητα του εκδοτικού κλάδου. Η διάδοση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής δεν αποτελεί για το ΥΠΠΟ μονοσήμαντο στόχο. Το ελληνικό βιβλίο λειτουργεί ως αποτελεσματικός και προσιτός πρεσβευτής του σύγχρονου πολιτισμού. Ειδικότερα, για την Ελλάδα, με τη μακραίωνη και οικουμενικά μοναδική πολιτιστική της κληρονομιά, το ελληνικό βιβλίο καταδεικνύει την αδιάσπαστη συνέχειά της στη σύγχρονη εποχή. Το βιβλίο και οι άνθρωποί του παρουσιάζονται, με αυτοπεποίθηση, σε νέα, απαιτητικά ακροατήρια. Χρέος μας, που θα γίνει πράξη, είναι να κάνουμε το ταξίδι τους πιο επωφελές, πιο ασφαλές, πιο συναρπαστικό».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ελληνικού σύγχρονου πολιτισμού. Φέτος το ΥΠΠΟ συμμετέχει σε τέσσερις Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου ανά τον κόσμο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας για τα επόμενα δύο χρόνια με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να αναδείξουμε παγκοσμίως νέους και ανερχόμενους Έλληνες συγγραφείς, αλλά και την δυναμική της ελληνικής λογοτεχνίας εν γένει».

Την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στις τέσσερεις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, υλοποιεί (2023- 2025) το Υπουργείο Πολιτισμού, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια της Διεύθυνσης Γραμμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.

Στα Εθνικά Περίπτερα, τον εκδοτικό κόσμο της χώρας εκπροσωπούν περισσότεροι από 20 συγγραφείς και μεταφραστές, κριτικοί λογοτεχνίας και πανεπιστημιακοί, ενώ συμμετέχουν περίπου 50 εκδότες, πολιτιστικοί οργανισμοί και φορείς.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού συνεργάζεται δημιουργικά με τις εντόπιες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, με φορείς ελληνικών συμφερόντων, με τις ακαδημαϊκές δομές ελληνικών σπουδών, καθώς και με ξένα μορφωτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση του προγράμματος Greeklit, για την επιδότηση μεταφράσεων, τίτλων κάθε κατηγορίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, ενώ στις τέσσερεις τις εκθέσεις, εμφανίζονται και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων».

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στην Ναργκίς Μοχαμαντί

Λάρισα: Απόπειρα βιασμού 14χρονης σε πάρκο

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)