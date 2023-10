Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Με βούλευμα σοκ διώκεται η μητέρα

Οι δικαστές κρίνουν πως η 37χρονη μητέρα της ανήλικης διέθετε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έναντι αμοιβής, ηλεκτρονικό υλικό με την κόρη της γυμνή.

Θέμα ημερών είναι να προσδιοριστεί η δίκη για την υπόθεση άγριας σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που παραπέμπει σε δίκη συνολικά 26 κατηγορούμενους που είναι όλοι προσωρινά κρατούμενοι.

Με το βούλευμα παραπέμπονται τόσο ο θεωρούμενος ως πρωταγωνιστής της δυσώδους υπόθεσης, Ηλίας Μίχος, όσο και η μητέρα του κοριτσιού στο κατηγορητήριο της οποίας έχει προστεθεί άλλη μία κακουργηματική κατηγορία. Οι δύο τους θα δικαστούν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με τους 24 θεωρούμενους «πελάτες του Μίχου» στα ραντεβού της φρίκης.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με το βούλευμά τους (2865/2023), αποδίδουν στα δύο κεντρικά πρόσωπα του δράματος που βίωσε η 12χρονη σοβαρότατες κατηγορίες, που για τον Μίχο αφορούν βιασμό και διακεκριμένη μαστροπεία σε βάρος του ανήλικου παιδιού, ενώ για τη μητέρα, πλην της διακεκριμένης μαστροπείας, προσθέτουν και την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου. Οι δικαστές κρίνουν πως η 37χρονη μητέρα της ανήλικης διέθετε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έναντι αμοιβής, ηλεκτρονικό υλικό με την κόρη της γυμνή.

Πλέον, οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές, με γνώμονα ότι μέσα στον μήνα Οκτώβριο συμπληρώνονται, ειδικά για τους βασικούς κατηγορούμενους, 12 μήνες προσωρινής κράτησης, κινητοποιούνται για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης με στόχο η εκδίκαση της υπόθεσης, με τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα έχει ως πολυπρόσωπη δίκη, να ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση των 18 μηνών, που είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης.

Σημειώνεται, ότι για την υπόθεση της 12χρονης βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκριση για δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε, καθώς είχε γίνει διαχωρισμός των υποθέσεων με κριτήριο και πάλι τα όρια προσωρινής κράτησης των εμπλεκομένων.

