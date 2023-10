Αθλητικά

ΟΦΗ - ΑΕΚ: Κρητικό γλέντι στο “Γεντί Κουλέ”

Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο ΟΦΗ «υπέταξε» και την ΑΕΚ στο Ηράκλειο!

-

Η ομάδα του Νταμπράουσκας επικράτησε 2-0 της πρωταθλήτριας και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Τα γκολ πέτυχαν ο Φελίπε στο 5΄ και ο Ντίκο στο 83΄. Ήταν η πρώτη εφετινή ήττα για την ΑΕΚ, που βρίσκεται πλέον οκτώ βαθμούς πίσω (αλλά με ένα ματς λιγότερο) από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Με ένα πολύ γρήγορο γκολ ξεκίνησε το ματς στο «Θ. Βαρδινογιάννης». Μόλις στο 5o λεπτό από σέντρα του Μπάκιτς, ο Λουϊς Φελίπε με πολύ δυνατό πάτημα και άλμα, έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα. Για ακόμα μία φορά η ΑΕΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ και είχε ένα... βουνό να ανέβει, αν αναλογιστεί κανείς και τις πολλές απουσίες. Χωρίς ποδοσφαιριστές όπως ο Γκαρσία, ο Πινέδα, ο Βίντα και ο Γκατσίνοβιτς, η Ένωση χάνει πολύ μεγάλο μέρος από την ποιότητά της. Εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή λόγω αδιαθεσίας και ο Πέτρος Μάνταλος, που θα ξεκινούσε βασικός αντί του Τσούμπερ. Έτσι, η ομάδα του Αλμέιδα είχε σοβαρά προβλήματα τόσο στη δημιουργία, όσο και στην αμυντική μετάβαση, αφού κάθε αντεπίθεση των Κρητικών εγκυμονούσε κινδύνους και αν ήταν πιο ψύχραιμοι στην τελική απόφαση, ίσως να είχαν πετύχει κι άλλο γκολ. Ο Νταμπράουσκας είχε "διαβάσει" άριστα τους αντιπάλους του και ο ΟΦΗ κράτησε το 1-0 με χαρακτηριστική άνεση μέχρι το ημίχρονο.

Στο 48΄ πάλι σε κεφαλιά του Λουϊς Φελίπε, ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε μια πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση. Η ΑΕΚ αδυνατούσε να απειλήσει και στο Β΄ ημίχρονο, με αποτέλεσμα ο Αλμέιδα να ολοκληρώσει τις διορθωτικές κινήσεις του μέσα σε λίγα λεπτά, πραγματοποιώντας πέντε αλλαγές στο διάστημα 61΄-67΄. Με Αραούχο, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς οι πρωταθλητές απέκτησαν την ποιότητα που τους έλειπε και άρχισαν να πολιορκούν την περιοχή του Μπάουμαν, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία. Η άμυνα των γηπεδούχων με ηγέτη τον Πραξιτέλη Βούρο, κατάφερνε εύκολα να κρατήσει μακριά τους κινδύνους. Αντίθετα, με μία υποδειγματική αντεπίθεση ο ΟΦΗ «καθάρισε» το ματς στο 83΄. Μια φάση που ξεκίνησε από τον Βούρο να περνάει τη μπάλα στον Αμπάντα κι αυτόν με τη σειρά του να βγάζει έξοχη κάθετη στον Ντίκο, ο οποίος πρόλαβε τον Στάνκοβιτς και έγραψε το 2-0.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μπάκιτς, Μπάουμαν, Αμπάντα, Λαμπρόπουλος - Γαλανόπουλος, Γκατσίνοβιτς, Σιμάνσκι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Βούρος, Πασαλίδης (55΄ Λαμπρόπουλος), Καρο, Μεγιάδο, Γκλέιζερ, Λάρσον, Θοράρινσον, Γκαγιέγκος (75΄ Αμπάντα), Μπάκιτς, Φελίπε (67΄ Ντίκο)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Κάλενς, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Ελίασον (67΄ Ζίνι), Γαλανόπουλος (67΄ Πινέδα), Πισάρο (61΄ Γκατσίνοβιτς), Φαν Βέερτ (61΄ Αραούχο), Τσούμπερ (61΄ Πόνσε)

