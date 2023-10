Κοινωνία

Πειραιάς: Εξαρθρώθηκε η συμμορία που λήστευε φαρμακεία

Η δράση τους είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των φαρμακοποιών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. συμμορία που προέβαινε σε ληστείες σε φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο μέλη της ενώ εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις ληστειών και η κλοπή μιας μηχανής, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής

Ειδικότερα, οι εν λόγω συνελήφθησαν για ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών υπό την απειλή όπλου ή μαχαιριού κυρίως σε φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για την αποδόμηση της συμμορίας.

Κατά τη χαρτογράφηση της εγκληματικής τους δράσης, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι εισέρχονταν κυρίως σε φαρμακεία και με την απειλή όπλου (φλόμπερ ή αεροβόλο) ή μαχαιριού, αποσπούσαν χρηματικά ποσά από τους υπαλλήλους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους από τα καταστήματα, χρησιμοποιούσαν δίκυκλα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε φαρμακεία και 1 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κλοπή δικύκλου.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

