Κόσμος

Μεταναστευτικό - Τυνησία για βοήθεια από ΕΕ: Δεν δεχόμαστε ελεημοσύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απέρριψε την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρόεδρος της Τυνησίας.

-

Ο πρόεδρος της Τυνησίας Καΐς Σάγεντ δήλωσε απόψε ότι η χώρα του αρνείται το ποσό που της χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο, όπως είπε, παραπέμπει σε «ελεημοσύνη» καθώς το «μηδαμινό» ύψος του έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να χορηγεί «γρήγορα» τα ποσά που προβλέπονταν στο πλαίσιο συμφωνίας με την Τυνησία ώστε να μειωθούν οι αφίξεις μεταναστών από τη χώρα αυτή. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι από τα συνολικά 105 εκατομμύρια που προβλέπει η συμφωνία, τα 42 θα χορηγηθούν «γρήγορα». Σε αυτά προστίθενται άλλα 24,7 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων.

«Η Τυνησία, που αποδέχεται τη συνεργασία, δεν δέχεται καθόλου αυτό που θυμίζει ελεημοσύνη ή χάρη, επειδή η χώρα μας και ο λαός μας δεν θέλουν συμπόνοια και δεν την δέχονται όταν δεν συνοδεύεται από σεβασμό», είπε ο Σάγεντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας. «Κατά συνέπεια, η Τυνησία αρνείται αυτά που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από την ΕΕ», πρόσθεσε, υποδεχόμενος τον υπουργό Εξωτερικών Ναμπίλ Άμαρ.

Ο Σάγεντ εξήγησε ότι η άρνησή του δεν οφείλεται στο γεγονός ότι το ποσό είναι «ασήμαντο» αλλά επειδή η πρόταση αυτή είναι «αντίθετη» με τη συμφωνία που υπέγραψε η Τυνησία «και το πνεύμα που επικράτησε κατά τη σύνοδο της Ρώμης», τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η οικονομική βοήθεια θα έπρεπε εν μέρει να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση των σκαφών που χρησιμοποιεί το λιμενικό της Τυνησίας αλλά και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την «προστασία των μεταναστών». Επίσης, θα δίνονταν χρήματα για την επιστροφή των μεταναστών από την Τυνησία στις χώρες καταγωγής τους.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης μια άμεση δημοσιονομική βοήθεια ύψους 150 εκατ. ευρώ για την Τυνησία εντός του 2023.

Ο Σάγεντ τόνισε ότι η χώρα του κάνει τα πάντα «για να εξαρθρώσει τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων».

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη