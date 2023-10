Κοινωνία

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το κίνητρο των δραστών και το πώς η Αστυνομία κατόρθωσε να τους εντοπίσε αξιολογώντας στοιχεία της υπόθεσης.

-

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, που τελέστηκε την 15 Ιουλίου 2023, στο φωτοβολταϊκό πάρκο του ΧΥΤΑ Φυλής, στα Άνω Λόσια Αττικής.

Για την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την 30-09-2023, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 4 άτομα (27, 23 και 19 ετών) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση-, ληστεία και ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, διάθεση προϊόντων εγκλήματος και εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων καθώς και την πραγματοποίηση ειδικών ανακριτικών πράξεων προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορουμένων.

Πιο αναλυτικά, οι ανωτέρω, βραδινές ώρες της 15-07-2023 προσέγγισαν με όχημα το ΧΥΤΑ Φυλής, όπου εργαζόταν το θύμα, και αφού του επιτέθηκαν με θλων αμβλύ όργανο, αφαίρεσαν από το σημείο υλικά κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου καθώς και εργαλεία.

Επίσης, αφαίρεσαν και το τσαντάκι του θύματος που περιείχε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, άδεια οδήγησης, τραπεζικές κάρτες, 2 κινητά τηλέφωνα καθώς και όχημα της εταιρείας φύλαξης, το οποίο βρέθηκε λίγο αργότερα καμένο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Μάλιστα, για ένα από τα ανωτέρω κινητά τηλέφωνα που αφαιρέθηκαν, προέκυψε ότι την επόμενη μέρα ενεργοποιήθηκε τηλεφωνική σύνδεση, την οποία χρησιμοποιούσε έτερο άτομο, λόγος για τον οποίο σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, ενώ συνελήφθη και έτερο άτομο, –οικείο του 19χρονου- και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς τη στιγμή της σύλληψης του 19χρονου, απώθησε με τα χέρια του αστυνομικό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας