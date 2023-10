Κοινωνία

Κολωνός: Συλλήψεις ανηλίκων για οπαδικό επεισόδιο σε εστιατόριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πώς ανήλικοι "νταήδες" επιτέθηκαν σε συνομηλίκους τους μόνο και μόνο επειδή υποστήριζαν αντίπαλη ομάδα.

-

Στη σύλληψη 4 ανηλίκων (11-15 ετών) για ληστεία με οπαδικά κίνητρα στον Κολωνό, καθώς και 4 γονέων για παραμέληση εποπτείας τους, προχώρησε τη Δευτέρα 2/10 η Αστυνομία. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού από δράστες μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι, μετέβησαν μαζί με άλλα άτομα σε εστιατόριο όπου βρισκόταν ήδη άλλη ομάδα ανηλίκων και αφού τους ανάγκασαν να βγάλουν και να σκίσουν τις φανέλες με διακριτικά ομάδας που φορούσαν, έψαξαν τα τσαντάκια τους και αφαίρεσαν, χρήματα και μια κουκούλα full face, ασκώντας παράλληλα σε βάρος ενός εξ αυτών, σωματική βία.

Στο σημείο προσέτρεξαν μετά από ειδοποίηση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, οι οποίοι συνέλαβαν εξωτερικά του καταστήματος δύο από τους επιτιθέμενους, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10 ευρώ, το οποίο είχαν αφαιρέσει κατά τη στιγμή της επίθεσης, από ανήλικο.

Από την ακόλουθη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού, προέκυψαν τα στοιχεία δύο ακόμα ανήλικων δραστών, οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν να κινούνται πεζή σε περιοχή της Αθήνας και συνελήφθησαν. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 4,40 ευρώ, το οποίο ομοίως είχαν αφαιρέσει κατά τη στιγμή της επίθεσης από άλλον ανήλικο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθησαν επιπλέον οι γονείς των κατηγορούμενων (3 μητέρες και ένας πατέρας) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ανηλίκου που αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα ως ποινικά ανεύθυνος, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

«Η έρευνα σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή της εν λόγω εγκληματικής ομάδας και σε άλλα παρόμοια περιστατικά, συνεχίζεται. Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τη δράση της, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και καταστολής, για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο» σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

“The 2NightShow” – Τρίγγου για “Μάγισσα”: Με παρέσυρε τόσο, που ξέχασα ότι βλέπω εμένα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας