“Ο Πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στα τρία πρώτα επεισόδια (εικόνες)

Η νέα δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 είναι ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή;

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», η νέα δραματική κομεντί που κάνει πρεμιέρα αύριο, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στις 22:30 στον AΝΤ1, έρχεται για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω. Ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν.

Έξι φίλοι με διαφορετικές ανάγκες, καθημερινότητα, όνειρα και αγωνίες θα έρθουν αντιμέτωποι με κάτι αναπάντεχο. Κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους ο ένας από αυτούς, ο Άλκης, καταρρέει. Η ιατρική γνωμάτευση θα τον οδηγήσει σε έναν δύσκολο δρόμο, συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα στη ζωή μπορούν να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Δίπλα του, όμως, σε αυτή την ανηφόρα θα έχει τους φίλους του. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, όπως στα εύκολα έτσι και στα δύσκολα. Η ιατρική περιπέτεια του κολλητού τους θα κάνει όλα τα μέλη της παρέας να επαναπροσδιορίσουν τους εαυτούς τους, τα θέλω και τις ανάγκες τους. Θα δουν τη ζωή από μια νέα οπτική, θα συνειδητοποιήσουν ότι αξίζει να ζουν όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως πρέπει και οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα προς το καλύτερο. Αποκαλύψεις, συγκρούσεις, απρόσμενοι έρωτες και η δύναμη της πραγματικής φιλίας κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου (ΠΡΕΜΙΕΡΑ) - Επεισόδιο 1

Ο Άλκης, η Κάτια, ο Νικόλας, η Έλενα, ο Φίλιππος και η Σοφία είναι μια παρέα έξι φίλων, που διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Παρά τις διαφορές τους, είναι ενωμένοι σαν γροθιά και έχουν δώσει την υπόσχεση πως δεν θα τους χωρίσει τίποτα. Η ζωή όμως επιφυλάσσει εκπλήξεις. Η απρόσμενη λιποθυμία του Άλκη θα τους φέρει αντιμέτωπους με τον πιο μεγάλο φόβο τους, καθώς οι προβλέψεις των γιατρών για την υγεία του Άλκη μοιάζουν δυσοίωνες. Ο Άλκης αποφασίζει λοιπόν να τρέξει τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του, απολαμβάνοντας την κάθε του στιγμή, με συνοδοιπόρους τους αγαπημένους του φίλους. Η παρέα, πιο ενωμένη από ποτέ, ετοιμάζεται για έναν “μαραθώνιο” που θα αλλάξει τις ζωές όλων.

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου – Επεισόδιο 2

Η Έλσα, η κόρη του Άλκη, φτάνει στην Αθήνα μαζί με την μητέρα της και περιμένει να βρει τον Άλκη στο σπίτι. Ο Άλκης όμως, που βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο, δεν έχει ακούσει τα μηνύματά της και δεν γνωρίζει για την άφιξή τους. Ο Φίλιππος δεν θα πει όχι σε ένα αναπάντεχο φλερτ, η ξαφνική παρουσία όμως της γυναίκας του θα το ανατρέψει. Η Κάτια βρίσκεται συνεχώς στο πλάι του Άλκη και παραμελεί τον μέλλοντα άντρα της, ο οποίος αρχίζει να ανησυχεί για τη συμπεριφορά της. Ο Άλκης ανησυχεί με τα νέα για την υγεία του. Πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα και η σκέψη του είναι συνέχεια στην κόρη του. Η Σοφία για πρώτη φορά συνειδητοποιεί πως δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό της και κάνει το λάθος να το μοιραστεί με τον σύζυγό της, τον Κοσμά. Η Έλσα βρίσκει τις εξετάσεις του πατέρα της στο σπίτι... Πώς θα αντιδράσει;

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου – Επεισόδιο 3

Ο Έβαν αρχίζει να ενοχλείται από την αναβολή του γάμου και νιώθει να απειλείται από τους φίλους της Κάτιας και ειδικά από τον Άλκη. Ο Φίλιππος είναι σε απόγνωση, δεν αντέχει άλλο να κρατάει κρυφό το μυστικό από τους φίλους του, δεν ξέρει όμως πώς θα αντιδράσουν όταν το μάθουν. Η γυναίκα του Φίλιππου είναι πια σίγουρη ότι την απατάει και φτάνει απρόσκλητη στο γραφείο του θέλοντας να τον αιφνιδιάσει. Ο Νικόλας και η Έλενα έρχονται πολύ κοντά και συνειδητοποιούν πως η φιλία τους έχει πάρει πια άλλο δρόμο. Η Κάτια νιώθει μπερδεμένη, η αναβολή του γάμου της την έχει βάλει σε σκέψεις, ενώ όλα δείχνουν πως η σχέση της με τον Άλκη είναι πολύ πιο σημαντική από όσο νόμιζε μέχρι τώρα. Η Έλσα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της όταν κατά λάθος κρυφακούει τον πατέρα της να μιλάει στους φίλους του...

Η νέα δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» Πρεμιέρα Τετάρτη 4 Οκτώβριου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

#OPrwtosApoEmas

