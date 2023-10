Life

Βασίλης Καρράς: Η δύσκολη μάχη, τα fake news και η αντίδρασή του (βίντεο)

Η αντίδραση του αγαπημένου καλλιτέχνη Βασίλη Καρρά στα δημοσιεύματα που αφορούν την υγεία του.

Ο Βασίλης Καρράς δίνει γενναία μάχη για την υγεία του εδώ και καιρό συνεχίζοντας τις θεραπείες του. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης παλεύει με αισιοδοξία να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που τον έχει απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως ειχε αποκαλύψει πρόσφατα ο αδελφός του, Δαμιανός Κεσογλίδης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα, όμως, fake news που έκαναν τον γύρο του διαδικτύο έκαναν λόγο ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή.

Το γεγονός προκάλεσε την αντίδρασή του, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του μέσω του δικηγόρου του Γρηγόρη Κωστόπουλου, στην εκομπή "Το Πρωινό", εκφράζοντας τη θερμή του ευχαριστία στον κόσμο που τον αγαπάει αλλά και την απογοήτευσή του για τις ψευδείς ειδήσεις που αφορούν στην υγεία του.

«Ο Βασίλης Καρράς εκλαμβάνει με τον πλέον θετικό τρόπο το ενδιαφέρον του κόσμου και την αγάπη προς το πρόσωπό του. Γνωρίζει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για εκείνον και ότι έχει συμπαραστάτες στον αγώνα που δίνει. Όμως είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος με την ανακύκλωση ψευδών ειδήσεων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του. Τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του ενοχλείται από τα δημοσιεύματα τα οποία τον εμφανίζουν σαν τον πρωταγωνιστή μιας τιτάνιας μάχης.

Δεν είναι έτσι. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος είναι που δίνει τον δικό του αγώνα όπως χιλιάδες άλλοι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι σε βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτόν και το ενδιαφέρον θα έπρεπε να είναι για το σύνολο των ανθρώπων που δίνουν τον δικό τους αγώνα και όχι μόνο για αυτόν. Δεν νιώθει θυμό. Απογοήτευση νιώθει από το γεγονός ότι δεν γίνεται σεβαστή η επιθυμία του».

