Πολιτισμός

Αγία Σοφία: “Αν δεν κλείσει για αποκατάσταση ,θα καταρρεύσει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Ιστορίας απάντησε στο αν η Αγία Σοφία αντέχει τους χιλιάδες ανθρώπους που μπαίνουν καθημερινά.

-

«Αν δεν κλείσει για αποκατάσταση η Αγία Σοφία θα καταρρεύσει», δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο καθηγητής ιστορίας Ιλμπερ Ορταϊλί, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απαντώντας κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην ερώτηση για την Αγία Σοφία: «Μπορεί να σηκώσει τη είσοδο τόσων ανθρώπων ένα κτίριο 1.500 ετών; Τι θα συμβεί αν δεν κλείσει;» ο καθηγητής απάντησε: «Φυσικά και δεν μπορεί να τους σηκώσει. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει και να αποκατασταθεί. Αέναη αποκατάσταση. Αν είναι έξυπνοι, θα την κλείσουν. Αν δεν κλείσει θα καταρρεύσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Ακριβός Τσολάκης

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας