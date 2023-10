Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Προσοχή στην σημερινή ημέρα. Τι λένε, τι ακούγονται και τι γίνεται. Αυτές είναι οι μόνες αλήθειες" είπε η Λίτσα Πατέρα την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ακόμη, η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην «ωραία όψη του Ερμή με τον Πλούτωνα», τονίζοντας ότι η μέρα είναι κατάλληλα να αξιοποιήσουμε τα σχέδια μας.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





