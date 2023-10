Πολιτική

Κασσελάκης - Σακελλαροπούλου: Κλιματική κρίση, Θεσσαλία και συναινέσεις στην πρώτη συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα όσα ειπώθηκαν.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε πριν από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης. Υποδεχόμενη τον κ. Κασσελάκη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον συνεχάρη για την εκλογή του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, σημειώνοντας πως καλείται να τα ασκήσει σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις που δημιουργεί η Κλιματική Κρίση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφού ενημέρωσε την κα Σακελλαροπούλου ότι είδε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, σημείωσε πως πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν ανάγκη από την άμεση αρωγή της Πολιτείας, τονίζοντας πως «ό,τι μπορούμε να κάνουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο θέμα, θα το κάνουμε».

Ακολουθεί ο διάλογος που είχαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στις κάμερες:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας συγχαρώ και από κοντά για την ανάδειξή σας στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντα που καλείστε να ασκήσετε σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις. Στο παγκόσμιο σκηνικό, αλλά και στη χώρα μας, τα προβλήματα δεν λείπουν, συνεχώς.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Έτσι είναι, είδα και χθες δια ζώσης τα προβλήματα, έχουμε πολλούς συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη από άμεση αρωγή από την πολιτεία στις περιοχές που έχουν υποστεί τις πλημμύρες, τις φυσικές καταστροφές, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε από μεριάς μας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, θα το κάνουμε.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το εύχομαι. Γιατί είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα, η κλιματική κρίση είναι εδώ και δυστυχώς τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα γίνουν πιο εύκολα σύντομα. Επομένως πρέπει ο κρατικός μηχανισμός να είναι πάντα έτοιμος, και φυσικά όλοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, όπως είδαμε και στον Έβρο, καθώς και στη Θεσσαλία όπου το φαινόμενο είχε μεγάλη ένταση, δημιουργούνται μεγάλες ανατροπές στη ζωή των ανθρώπων. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε, πυρκαγιές στον βορρά, πλημμύρες στο κέντρο της χώρας.

Αυτό που επίσης χρειάζεται είναι οι συναινέσεις. Όπου μπορεί πρέπει να βρίσκονται, να αναζητούνται συναινέσεις. Χρειάζεται συνεργασία όλων με την καλύτερη διάθεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, όπως είπατε κι εσείς. Και τι θα γίνει όταν θα σβήσουν τα φώτα από αυτούς τους ανθρώπους;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν πρέπει να ξεχαστούν με τίποτα. Κι όπως λέτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ, υπάρχει, θα μας ακολουθεί μάλλον για αρκετό καιρό δυστυχώς, κι αυτό καθιστά την επένδυση στην πρόληψη όλο και πιο σημαντική. Και από μεριάς μας, στον βαθμό στον οποίο υπάρχει επένδυση στην πρόληψη με βιώσιμο, αποδοτικό τρόπο, βεβαίως, θα είμαστε υπέρ της συναίνεσης.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό θα είναι το καλύτερο.

«Είχαμε μια εκτενή συζήτηση σε εξαιρετικά θερμό κλίμα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «βεβαίως και μιλήσαμε και για συναινέσεις, αλλά συγχρόνως από μεριάς μου ανέφερα και θέματα της ομογένειας και των αποδήμων και βεβαίως όσα είδα στην περιοδεία μου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα». Ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση «και θα την καλλιεργήσουμε με την Πρόεδρο και στα επόμενα χρόνια», ενώ επισήμανε ότι συζήτησαν και για την επικείμενη επίσκεψη του στην Κύπρο.

