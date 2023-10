Συνταγές

Μπατζίνα με κολοκύθα και φέτα από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου

Ένα υγιεινό σνακ, ιδανικό για το κολατσιό στο σχολείο ή στο γραφείο ή όποια άλλη ώρα της ημέρας.

Συνταγή για μπατζίνα με κολοκύθα και φέτα ετοίμασε την Τρίτη στην κουζίανα της εκπομπής 'Το Πρωινό", ο Αλέξανδρος Παπανδρέου. Ένα υγιεινό σνάκ, ιδανικό για το κολατσιό στο σχολείο ,το γραφείο και όλες τις ώρες της ημέρας!

Όπως είπε ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, η συνταγή είναι εξαιρετικά εύκολη και πολύ νόστιμη.

Υλικά - Για 6-8 άτομα

1 κιλό κολοκύθα

350 γραμμάρια φέτα

1 κουταλιά βούτυρο

1 κρεμμύδι

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

4 αυγά

200 γραμμάρια γάλα πλήρες

200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό

2 κουταλιές θυμάρι ψιλοκομμένο

2 κουταλιές ρίγανη ψιλοκομμένη

1 κουταλάκι baking powder

400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Λίγο καλαμποκάλευρο

Εκτέλεση

Στο χοντρό μέρος ενός τρίφτη τρίβετε την κολοκύθα, την στραγγίζετε πολύ καλά με τα χέρια σας να φύγουν όσα περισσότερα υγρά γίνεται και την τοποθετείτε σε ένα μπολ.

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι ψιλοκόβετε το κρεμμύδι μαζί με τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Τοποθετείτε ένα μικρό αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το βούτυρο.

Σοτάρετε το κρεμμύδι μαζί με τα φρέσκα κρεμμυδάκια μέχρι να μελώσουν, τα τοποθετείτε στο μπολ με την κολοκύθα και προσθέτετε την φέτα χοντροσπασμένη, τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, το baking powder, την ρίγανη, το θυμάρι, το αλεύρι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύετε μέχρι να δημιουργηθεί ένας χυλός.

Αλείφετε με λίγο ελαιόλαδο ένα στρογγυλό ταψί, πασπαλίζετε με λίγο καλαμποκάλευρο και απλώνετε το μείγμα της κολοκυθόπιτας.

Περιχύνετε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 50-60 λεπτά.

