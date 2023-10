Life

“Ψυχοκόρες”: Τα νέα επεισόδια είναι συγκλονιστικά (εικόνες)

Η αγωνία κορυφώνεται στις «Ψυχοκόρες», τη δραματική σειρά εποχής που έχει καθηλώσει το κοινό στο ΑΝΤ1+. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Η αγωνία κορυφώνεται στις «Ψυχοκόρες», τη δραματική σειρά εποχής που έχει καθηλώσει το κοινό στο ΑΝΤ1+. Οι σχέσεις ανάμεσα στις τέσσερις αδελφές και τα αφεντικά τους περιπλέκονται. Έρωτες, κίνδυνοι, κόντρες, ίντριγκες και μυστικά απομακρύνουν τα κορίτσια όλο και περισσότερο από τον στόχο τους να βρουν ξανά η μια την άλλη. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή καταρρέει και το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 11 - «Πάνω απ’ όλα τα προσχήματα»

Η Αρχοντούλα και η Μαρίκα φροντίζουν την Όλγα, ενώ η Νέλλα την πιέζει ανελέητα να της αποκαλύψει τον πατέρα του μωρού. Ο Κοσμάς ξεμοναχιάζει τη Δεσποινιώ στο υπόγειο και εκδηλώνει το αληθινό του πρόσωπο. Λίγο μετά, ο Τάσος δίνει ένα σημείωμα στη Δεσποινιώ. Στο μνημόσυνο για τη μητέρα της Μάγιας, χάνεται το πολύτιμο κόσμημα μιας πλούσιας οικογενειακής φίλης και γεννιούνται υποψίες κλοπής. Η Βασιλική γνωρίζει τυχαία τον Κοσμά όταν εκείνος επισκέπτεται τον Αρδίτη για να ζητήσει τη μεσολάβησή του για το συμβάν στο εργοστάσιο. Ο Λούης επιμένει πως η Φρόσω είναι φόνισσα, το χωριό τη σχολιάζει κι ο Νάτσης αποφασίζει να της δώσει ένα μάθημα. Η Βασιλική αιφνιδιάζεται όταν, στη μέση μιας σύγκρουσης με τον Παύλο, εκείνος χάνει τις αισθήσεις του.

Επεισόδιο 12 - «Τα λεφτά αγοράζουν -σχεδόν- τα πάντα.»

Ο Ερμής εξηγεί στη Βασιλική για τις επί χρόνια επιληπτικές κρίσεις του Παύλου και στη συνέχεια της ζητά μια χάρη. Στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης, ο Νάτσης, με την υποκίνηση της Ευανθίας, στρέφει τις υποψίες στον Λούη κι έπειτα γίνεται έρευνα στο σπίτι. Ο Μέλιος προσλαμβάνεται από τον Νάτση, αλλά η Φρόσω θυμώνει μαζί του θεωρώντας ότι εξαιτίας του επέστρεψε στους Νάτσηδες. Η Δεσποινιώ ζητά από τον Σώτο να της διαβάσει το σημείωμα του Τάσου, όμως του λέει ψέματα πως αποδέκτης είναι η Μαρίκα. Έτσι, ο Σώτος φαντάζεται πως η Μαρίκα έχει θαυμαστή. Η Βασιλική ακούει τυχαία πως η Μάγια συναντήθηκε με τη Βικτωρία. Ο Σώτος πείθει τη Νέλλα να φερθεί φιλεύσπλαχνα στην Όλγα, ενώ οι εργάτες διώχνουν τον Κοσμά από την κηδεία του εργάτη και αρνούνται τα χρήματά της αποζημίωσης.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια της κορυφαίας σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

#Psyxokores #ant1plus #ant1plusapokleistikο

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

Για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με το ΑΝΤ1+, μπορείτε να επισκέπτεστε το newsroom.antennaplus.gr, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αποκλειστικά υλικά τόσο για τη streaming πλατφόρμα, όσο και για τα ΑΝΤ1+ Originals.

