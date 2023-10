Life

Χαρδαλιάς: Η απάντηση για το μπάνιο που έκανε γυμνός (βίντεο)

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς σε μία συνέντευξη εφ' όλη της ύλης στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» την Τρίτη ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δύο χρόνια, αλλά και την κατάσταση της υγείας του σήμερα.

«Πέρασα ισχαιμικό επεισόδιο στις 16 Αυγούστου 2021. Το έπαθα μετά από έξι μέρες αγρυπνίας. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα με την καρδιά. Κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά, μίλησα με τον καρδιολόγο μου και έσπευσα. Όλα καλά. Πρέπει να κοιμάσαι, να ακολουθείς τις οδηγίες. Το να κοιμάσαι 5-6 ώρες την ημέρα είναι σημαντικό. Από τότε έχω αλλάξει σε γενικές γραμμές τον τρόπο της ζωής μου. Περισσότερη άθληση, όχι όση θα ήθελα. Παίρνω και φαρμακευτική αγωγή μετά την επέμβαση. Δε φοβήθηκα ποτέ. Ο φόβος είναι κάτι σχετικό. Εμείς ήμασταν έξι μέρες που είχαμε 583 φωτιές. Δεν ήθελα να κοιμηθώ και να ξυπνήσω και να έχω χάσει κάποιον» είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, ο υποψήφιος Περιφερειάρχη Αττικής μίλησε για τις κόρες του, αλλά και τη σύζυγό του, με την οποία είναι μαζί 13 ολόκληρα χρόνια.

Τέλος όταν ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Νίκο Χαρδαλιά για τη δήλωση ότι έχει κάνει μπάνιο γυμνός, εκείνος απάντησε: «Στα εφηβικά χρόνια όλοι έχουμε πάει σε πάρτι και έχουμε κάνει βραδινά μπάνια. Ήμουν σε μια συνέντευξη εναλλακτική και όταν με ρωτάνε κάτι απαντάω. Ήμουν 18 χρονών».

