Πολιτική

Εκλογές: Ο Στέφανος – Γαβριήλ Βλάχος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επί χρόνια και υποψήφιος δήμαρχος Πετρούπολης στο δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.​

-

Λίγες ημέρες απομένουν για τις κρίσιμες κάλπες των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες θα προκύψουν οι επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας για τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθούν τα περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ανά την επικράτεια.

Δίνοντας βήμα σε υποψηφίους από διάφορες περιοχές της Αττικής και κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 επιχειρεί να κάνει ενεργότερα συμμέτοχους τους πολίτες στις καθοριστικές για την καθημερινότητα και την ζωή του εξελίξεις που φέρνουν οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να τους βοηθήσει να σχηματίσουν καλύτερη άποψη για όσους διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Την Τρίτη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου φιλοξενήθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Πετρούπολης, Στέφανος - Γαβριήλ Βλάχος.

Παρακολουθήστε το βίντεο με τις τοποθετήσεις του:

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας