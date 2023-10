Πολιτική

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο νέο Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ στο Ελληνικό

Η ανάπλαση του Ελληνικού κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Έχει περάσει από τη φάση ωρίμανσης σε φάση υλοποίησης» δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κτιριακό συγκρότημα εντός του πρώην αεροδρομίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το νεόδμητο κτηριακό συγκρότημα στο Ελληνικό που είναι αφιερωμένο στη φροντίδα ΑμεΑ και μετά την ξενάγησή του στον χώρο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development Οδυσσέα Αθανασίου, δήλωσε: «Έχει μεγάλη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία το γεγονός ότι το πρώτο κτήριο το οποίο παραδόθηκε στα πλαίσια της πολύ μεγάλης ανάπλασης η οποία δρομολογείται εδώ στο Ελληνικό, αφορά τους συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από κρατική φροντίδα».

Επεσήμανε ακόμη ότι είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί «ένα πραγματικά κτήριο-κόσμημα, το οποίο κατασκευάστηκε με την ευγενική χορηγία της Lamda Development, με τη μεγάλη στήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ένα κτήριο υποδειγματικό, το οποίο φιλοξενεί παιδιά με αναπηρία, παιδιά με αυτισμό, με βαριές εγκεφαλικές παθήσεις, σε έναν χώρο πράγματι μοναδικό. Κάνοντας πράξη και τη δέσμευση της κυβέρνησης να στεκόμαστε με ιδιαίτερη φροντίδα στους συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Εύχομαι και ελπίζω η χώρα να αποκτήσει πολλές περισσότερες τέτοιες υποδομές, οι οποίες πραγματικά αναβαθμίζουν στον υπέρτατο βαθμό το επίπεδο φροντίδας που μπορούμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας που έχουν πράγματι μια ξεχωριστή ανάγκη της κρατικής φροντίδας».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «όλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού κινείται πια με μεγάλη ταχύτητα. Έχει περάσει από τη φάση της ωρίμανσης στη φάση της υλοποίησης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν να βλέπουν και οι πολίτες τα χειροπιαστά αποτελέσματα αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας.

Πολλοί αμφισβήτησαν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ξεμπλέξει αυτό το «κουβάρι» το οποίο κληρονόμησε, όσον αφορά στο χώρο του Ελληνικού. Αποδείξαμε, όμως, ότι μπορούμε να ξεπερνάμε και τα πιο μεγάλα εμπόδια και να δρομολογούμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα δημιουργήσει πολύ σημαντικούς ελεύθερους χώρους πρασίνου που θα απολαύσουν όλοι οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου και θα μετατραπεί σε μια εστία ανάπτυξης, μια εστία καινοτομίας, έναν πόλο πολιτισμού, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Όμως να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Η πρώτη παρέμβαση είναι αυτή που ενδεχομένως να είναι και πιο ουσιαστική: αυτό το κτήριο, το οποίο είναι πράγματι ένα κόσμημα και ένα υπόδειγμα για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται σύγχρονες δομές που υποστηρίζουν τις ανάγκες των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Οπότε και πάλι, θερμά συγχαρητήρια και στη Lamda Development που το χρηματοδότησε και στον Δήμο, χωρίς την επιμονή του οποίου το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί».

Το κέντρο, το πρώτο κτηριακό έργο που ολοκληρώθηκε πλήρως στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού, σε διάστημα ενός έτους, αποτελείται από τέσσερα πρότυπα κτήρια, συνολικού εμβαδού 11.500 τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε σε δενδρόφυτη περιοχή έκτασης επτά στρεμμάτων.

Το συγκρότημα, δωρεά ύψους 15 εκατομμυρίων της Lamda Development, θα αποτελέσει το νέο σπίτι για την Αμυμώνη, τον Ερμή, τη ΝΙΚΗ-Victor Artant και τον Σύλλογο για 'Ατομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τέσσερα σωματεία που μέχρι πρότινος στεγάζονταν σε εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από το 1970.

«Είμαστε χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε αυτό το όμορφο αλλά κυρίως λειτουργικό έργο για συνανθρώπους μας που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Και να πω ότι πέραν της τιμής που αποτελεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού μάς έδωσε την ευκαιρία να ξαναμπούμε πάλι στις αίθουσες, να δούμε αυτούς τους συνανθρώπους μας και να καταλάβουμε ότι αυτό που κάναμε είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να απαλύνουμε κάπως την καθημερινότητά τους», ανέφερε από την πλευρά του ο CEO της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου.

«Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πραγματικής εποικοδομητικής συνεργασίας του κράτους, του ιδιώτη και της Αυτοδιοίκησης. Πρώτιστα της κυβέρνησης, που εξασφάλισε το χώρο αυτό μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, και του επενδυτή που, ούτε λίγο ούτε πολύ, έβαλε περίπου 15 εκατομμύρια και έχτισε και παρέδωσε στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ένα κτήριο λειτουργικό, ασφαλές και πάνω απ' όλα πραγματικά στολίδι για τα παιδιά μας, τα παιδιά τα τυφλά, τα παιδιά με αυτισμό, τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που αξίζουν να έχουν ίσα προνόμια και ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα παιδιά», σημείωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν επίσης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη και ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών για την ανάπτυξη του Ελληνικού. Επισκέφτηκε αρχικά το εργοτάξιο όπου εκτελείται η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, μήκους 1,3 χιλιομέτρων, η οποία θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και θα συνδέσει την παραλία του Αλίμου με τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Η σήραγγα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Κατά την άφιξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο σημείο όπου ολοκληρώνεται η θεμελίωση του «Riviera Tower», του «πράσινου» οικιστικού ουρανοξύστη ο οποίος θα αποτελείται από 50 ορόφους και θα φτάσει σε ύψος 200 μέτρων. Επισκέφτηκε επίσης το Ellinikon Experience Center, όπου φιλοξενείται διαδραστική έκθεση για την ανάπλαση του Ελληνικού.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης συζητήθηκε η πρόοδος για τη διαμόρφωση του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα καλύψει το 1/3 της συνολικής έκτασης, καταλαμβάνοντας περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, έκταση μεγαλύτερη από το Χάιντ Παρκ του Λονδίνου.

Έμφαση δόθηκε και στα υπόλοιπα έργα υποδομών, όπως οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο ρέμα Τραχώνων, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2024, και η απορρύπανση - εξυγίανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το επόμενο δίμηνο.

Τον πρωθυπουργό κατά την ξενάγησή του συνόδευαν ο CEO της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου και ο Αντιπρόεδρος της Lamda Development, Ευάγγελος Χρόνης.

