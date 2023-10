Πολιτική

Φίλης μετά την συνάντηση με Κασσελάκη: Ό,τι είπα, δεν τα είπα εν θερμώ, τα είπα με πόνο

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιβεβαιώσει τον αριστερό προσανατολισμό του δήλωσε ο Νίκος Φίλης μετά το τετ α τετ με τον Στέφανο Κασσελάκη. Τι είπε για το θέμα του Συνεδρίου.

Την αναγκαιότητα να δοθεί η μάχη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές ώστε να εκφραστεί σε αυτές τις κάλπες «η λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη και η απαίτηση των πολιτών για τη βελτίωση της ζωής τους», υπογράμμισε ο Νίκος Φίλης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση διάρκειας μίας ώρας που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, στη Βουλή.

Ο κ. Φίλης είπε ότι είναι γνωστές οι διαφορές που υπάρχουν για την αναδιοργάνωση του κόμματος, με τον ίδιο να σημειώνει ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί ο αριστερός προσανατολισμός του κόμματος. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Φίλης είπε ότι «η πρόθεση είναι να είμαστε ενωμένοι, θα προκύψει όμως αυτή η πρόθεση ως δυνατότητα και ως αποτέλεσμα από τις συμπεριφορές όλων των πλευρών».

Ειδικότερα, στις δηλώσεις του ο Νίκος Φίλης ανέφερε ότι «υπάρχει μια συμφωνία ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη μάχη αυτές τις επόμενες μέρες, τη μάχη για τα ψηφοδέλτια των αυτοδιοικητικών εκλογών, ώστε σε αυτές τις εκλογές να εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη και η απαίτηση των πολιτών για τη βελτίωση της ζωής τους». Προσέθεσε ότι «είναι γνωστές οι διαφορές που έχουμε με τον Στέφανο Κασσελάκη -κουβεντιάσαμε- και αφορούν το θέμα τής αναδιοργάνωσης του κόμματος, το οποίο για να μπορέσει να πείσει στην παρούσα φάση πρέπει να επιβεβαιώσει τον αριστερό προσανατολισμό του». Όπως προσέθεσε, «για να κερδίσεις το Κέντρο το κερδίζεις με αριστερές πολιτικές, όπως ο Μητσοτάκης κερδίζει το Κέντρο με δεξιές πολιτικές». «Πολιτικές», συνέχισε, «που αφορούν τον πόλεμο και την ειρήνη, που αφορούν το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, τους εξοπλισμούς, μεγάλα θέματα που διατρέχουν την καθημερινότητα του πολίτη, μαζί με τα θέματα της διαφθοράς που ενδημούν όπως ξέρετε στον δημόσιο βίο της χώρας».

Ο κ. Φίλης είπε ότι «θα έχουμε κι άλλες συναντήσεις, όχι τετ α τετ, αλλά μέσα στα όργανα, γιατί πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος και να προχωρήσουμε στις προδιαγεγραμμένες διαδικασίες». Ερωτηθείς αν το Συνέδριο θα γίνει τον Νοέμβριο, είπε ότι «αυτή είναι η απόφαση του κόμματος, δεν ξέρω αν θα υπάρξει αναβολή». Στο ερώτημα αν εμμένει στη θέση του περί «τρίτης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε πως «ό,τι έχω πει δεν τα είπα εν θερμώ, τα είπα με πόνο και τα συμμερίζεται ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων μας, τους οποίους καλώ να παραμείνουν συσπειρωμένοι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουν τη μάχη στις δημοτικές εκλογές και τη μάχη της ανασυγκρότησης του κόμματος μας». «Διότι», συμπλήρωσε, «όταν χάνουμε στον χώρο της Αριστεράς αυτό δεν ισοφαρίζεται από άλλους πολιτικούς χώρους».

«Ενωμένοι μέχρι τις εκλογές, μετά τις εκλογές;», ρωτήθηκε ο κ. Φίλης, για να απαντήσει: «Η πρόθεση είναι να είμαστε ενωμένοι, θα προκύψει όμως αυτή η πρόθεση ως δυνατότητα και ως αποτέλεσμα από τις συμπεριφορές όλων των πλευρών». Για το αν διαπίστωσε διάθεση για συναίνεση και ενότητα, σχολίασε: «Μα υπήρχε θέμα να κουβεντιάζουμε τώρα χωρίς διάθεση ενότητας; Το θέμα δεν είναι τι κουβεντιάζουμε σήμερα, είναι με την πράξη μας τι στέλνουμε ως μήνυμα στην κοινωνία και στον κόσμο της Αριστεράς».





