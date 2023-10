Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να πουν “όχι” στον Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, από την Λέσβο, Μυτιλήνη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.

-

Στη Μυτιλήνη βρέθηκε σήμερα Τρίτη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Περιοδεύοντας στην αγορά της πόλης, συνοδεύοντας την υποψήφια περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Βάσω Χοχλάκα ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε σε δηλώσεις του:

«Ο κ. Μητσοτάκης χθες ζήτησε να στηρίξετε τις επιλογές του στην αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ζήτησε έναν ”γαλάζιο” χάρτη γιατί, όπως λέει, θα μπορεί να συνεννοείται καλύτερα.

Θέλω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να αναρωτηθεί τι έχουμε βιώσει τους τρεις μήνες, που είναι πρωθυπουργός:

Η ακρίβεια καλπάζει, αλλά έλεγχοι στην αγορά δεν υπάρχουν.

Βιβλικές φυσικές καταστροφές σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας, αλλά στην πρόληψη δεν υπάρχει καμία ουσιαστική επένδυση.

Και, βέβαια, σε θέματα δημοκρατίας, θεσμών και διαφάνειας έφτασε στο σημείο να τα βρει παρασκηνιακά με τον Βελόπουλο για να αλώσουν την Ανεξάρτητη Αρχή Απορρήτου Επικοινωνιών, ώστε να ”φρενάρουν” το πρόστιμο στην ΕΥΠ για τις υποκλοπές.

Όλα αυτά δείχνουν ότι αξίζει στις 8 Οκτωβρίου να του πείτε ένα μεγάλο ”όχι”. Και να στηρίξετε αυτοδιοικητικούς που δεν θα υπηρετούν το Μαξίμου και τον ίδιο, αλλά εσάς, τον απλό λαό, τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Αξιοποιώντας σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρήματα. Αυτοδιοίκηση με περιφερειακή ανάπτυξη, με αποκέντρωση.

Γι' αυτό, λοιπόν, σας ζητώ να στηρίξετε πρόσωπα όπως τη Βάσω Χοχλάκα, που είναι από την τοπική κοινωνία. Έντιμη, εργατική, μία νέα επιστήμονας που θα δουλέψει για τον τόπο της και για όλους εσάς. Όχι να είναι το ”μακρύ χέρι” μιας διοίκησης και μιας κυβέρνησης, που το μόνο που έχει προτεραιότητα είναι η εξουσία για την εξουσία.

Χαίρομαι πάρα πολύ που το μήνυμα και από εδώ, από τη Μυτιλήνη, είναι νικηφόρο. Είμαι σίγουρος ότι στις 8 Οκτωβρίου θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλες οι προοδευτικές δυνάμεις για να μπούμε εμπόδιο στην αλαζονεία, την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια, που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου».

Ακολούθησαν το μεσημέρι, συναντήσεις στα Λαδάδικα της πόλης, με εκπροσώπους του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Ψυχαγωγίας «ΑΣΠΙΔΑ», του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, του Εμπορικού Συλλόγου Καλλονής και του Συνδέσμου Ποτοποιών- Αποσταγματοποιών Λέσβου με τους οποίους συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τον επαγγελματικό - επιχειρηματικό κόσμο του νησιού και ιδιαίτερα ζητήματα του κλάδου της εστίασης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας