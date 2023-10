Πολιτική

Μαρινάκης σε Κασσελάκη: Οι πολίτες δεν είναι ντεκόρ για φωτογραφήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για «επικοινωνιακό show» στην Καρδίτσα.

Σκληρή επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετική με την επίσκεψη του πρώτου σε πληγείσες περιοχές στη Θεσσαλία, κατηγορώντας τον για επικοινωνιακό σόου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει να προσπαθεί να καλύψει το πολιτικό κενό με βιντεάκια και επικοινωνιακά show. Αφού πήγε στην Καρδίτσα, καλό θα ήταν να ρωτήσει και τους πολίτες, αν μετά τον Ιανό η πολιτεία βρέθηκε δίπλα τους, όπως το κάνει και σήμερα. Αν διέθετε λίγο περισσότερο χρόνο θα το μάθαινε.

Ο προκάτοχός του προσπαθούσε να κάνει πολιτική ανεβαίνοντας στα τρακτέρ, ο κ. Κασσελάκης με γαλότσες και φτυάρια.

Οι πολίτες δεν είναι ντεκόρ για φωτογραφίσεις. Έχουν ανάγκη από ουσιαστική στήριξη. Κι αυτό κάνει και θα συνεχίσει να κάνει η Κυβέρνηση: σε μια εποχή αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, να προσπαθεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

