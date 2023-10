Πολιτική

Μητσοτάκης - Αγοραστός: Σύσκεψη για τις αποζημιώσεις στην Θεσσαλία

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Τι ειοώθηκε σε τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Συντονιστικού για τις πλημμυρόπληκτες περιοχές.

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία στο Μέγαρο Μαξίμου του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η πορεία των έργων αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική κακοκαιρία, η πορεία υλοποίησης της κρατικής αρωγής και των αποζημιώσεων κατοίκων και επιχειρήσεων, τα ζητήματα της δημόσιας Υγείας και της Εκπαίδευσης, και ζητήματα αποζημίωσης των αγροτών για το ζωικό και το φυτικό κεφάλαιο.

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Μύρων Φλουρής, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

