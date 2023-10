Αθλητικά

Euro 2024 – Εθνική Ελλάδας: Με Κωνσταντέλια οι κλήσεις Πογέτ

Όλα τα νέα πρόσωπα που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός για τους αγώνες με Ιρλανδία και Ολλανδία.

Ο Γκουστάβο Πογέτ ανακοίνωσε τις κλήσεις που απηύθυνε σε διεθνείς ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο (13/10, 21:45) και την Ολλανδία στην OPAP Arena (16/10, 21:45), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.

Ο Ουρουγουανός εκλέκτορας συμπεριέλαβε αυτή τη φορά στις επιλογές του τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν είχε κληθεί για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου με την Ολλανδία και το Γιβραλτάρ.

Κλήση δέχθηκε και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, που δεν είχε επιλεγεί αρχικά τον Σεπτέμβριο αλλά κλήθηκε εκ των υστέρων για την αναμέτρηση με το Γιβραλτάρ, λόγω των απουσιών της ομάδας.

Νέα πρόσωπα στις τωρινές κλήσεις είναι οι Σωκράτης Διούδης, Μανώλης Σάλιακας και Κώστας Γαλανόπουλος, ενώ ο Τζορτζ Μπάλντοκ δεν θα είναι διαθέσιμος καθότι τραυματίας.

Οι διεθνείς που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό είναι οι:

Διούδης, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος (τερματοφύλακας), Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Ρότα, Σάλιακας, Τσιμίκας (αμυντικοί), Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Γαλανόπουλος, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Κωνσταντέλιας (μέσοι), Μασούρας, Πέλκας, Φούντας, Γιακουμάκης, Ιωαννίδης, Παυλίδης (επιθετικοί).

