Κοινωνία

Αίγινα: “Θερμοκήπιο” κάνναβης είχε κάνει το σπίτι του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομική έρευνα σε σπίτι έβγαλε "λαβράκι". Τι εντόπισαν οι Αρχές και πέρασαν χειροπέδες σε 40χρονο.

-

Στη σύλληψη ενός 40χρονου, στην οικία του οποίου στην Αίγινα, εντοπίστηκε αυτοσχέδιο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος εντοπίστηκε πλησίον της οικίας του ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν, βρέθηκε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο, εντός του οποίου καλλιεργούνταν δενδρύλλια κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 35 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, 16 δενδρύλλια κάνναβης (κορμοί), γεωργικά προϊόντα και εργαστηριακός εξοπλισμός για την καλλιέργεια τους, 4 κινητά τηλέφωνα, tablet και υπολογιστής.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας