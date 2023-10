Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 που θα σας καθηλώσει.

Οι «Παγιδευμένοι», που δημιούργησαν φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχεται απόψε στις 22:30, για να γράψει ακόμα πιο συγκλονιστικές στιγμές.

Ο μυστηριώδης κόσμος των «Παγιδευμένων» γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 2

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του ενός από τα πτώματα που βρέθηκαν στο πηγάδι θα προκαλέσει σε όλους μεγάλη οδύνη. Ένα στοιχείο θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση και του επόμενου θύματος. Οστά που βρέθηκαν στο πηγάδι μαρτυρούν και δεύτερο έγκλημα, ιδίου αριθμού θυμάτων, που είχε λάβει χώρα παλαιότερα.

Η Άννα θα βρεθεί ξανά σε κόντρα με τον Δημήτρη για την υπόθεση και θα βρει τη λύση στο πρόβλημά της στο πρόσωπο ενός μυστηριώδους νέου δικηγόρου. Τι ρόλο θα παίξει στην ιστορία;

Τα πράγματα παίρνουν μία τροπή που κανείς δε θα μπορούσε να προβλέψει. Ο Δημήτρης, η Άννα, ο Σταύρος, η Αγγελική και ο Ανδρέας μπαίνουν σε έναν κοινό αγώνα, στον οποίο πολλές φορές θα είναι σύμμαχοι και άλλες αντίπαλοι.

Η Χρύσα ζει πρωτόγνωρες εμπειρίες με τον νέο της έρωτα. Ποιος είναι ο νέος άνδρας που έχει κλέψει την καρδιά της Χρύσας;

Ο Παναγιώτης βοηθάει τον Θοδωρή να εντοπίσει το σπίτι του Άκη, ο οποίος καταζητείται ακόμη από την Αστυνομία. Θα καταφέρει να τον βρει;

Όλα θα ανατραπούν όταν ο Δημήτρης θα βρει ένα απειλητικό σημείωμα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του. Τι λέει αυτό το σημείωμα, γιατί ο Δημήτρης χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του; Ποιος κινδυνεύει αυτή τη φορά;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

