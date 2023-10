Κοινωνία

Περιστέρι: Χειροπέδες σε επίδοξους διαρρήκτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ, εντόπισαν το όχημα τους, λίγο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια τους να μπουκάρουν σε σπίτι από την μπαλκονόπορτα.

-

Στη σύλληψη δύο επίδοξων διαρρηκτών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, το βράδυ της Δευτέρας (2/10), στο Περιστέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 26 και 28 ετών, και ένας συνεργός τους που αναζητείται, επιχείρησαν να εισέλθουν σε σπίτι στην περιοχή, παραβιάζοντας τα προστατευτικά κάγκελα και την μπαλκονόπορτα, ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί και άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που έσπευσαν στο σημείο, αναζήτησαν το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες και κατάφεραν να το εντοπίσουν να κινείται στη Λεωφόρο Θηβών. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και οδήγησαν τους δύο κατηγορούμενους στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, όπου ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην απόπειρα διάρρηξης της κατοικίας στο Περιστέρι.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Αγία Όλγα: Παύεται η διοίκηση για τις άθλιες συνθήκες στο νοσοκομείο

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας