Σαλαμίνα: Πούλαγε… μπραβιλίκι με ψεύτικο όπλο

Εκβίαζε καταστηματάρχη για να του αποσπάσει χρήματα, αλλά τελικά εξουδετερώθηκε από το θύμα του και θαμώνες του καταστήματος.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 36χρονος, όταν με πιστόλι τύπου ρέπλικα επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα από επιχειρηματία, απειλώντας τον μέσα στο κατάστημα του, πριν εξουδετερωθεί από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και θαμώνες που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 1-10-2023 στη Σαλαμίνα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας, 36χρονος κατηγορούμενος για εκβίαση, απλή σωματική βλάβη, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως θαμώνας, απείλησε τον ιδιοκτήτη, επιδεικνύοντας το πιστόλι που έφερε στη ζώνη του παντελονιού του και προσπάθησε να τον εξαναγκάσει να του δώσει χρηματικό ποσό.

Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί με τη συνδρομή και άλλων θαμώνων, έως ότου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι τύπου ρέπλικα ως μέσο τέλεσης των ανωτέρω πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

