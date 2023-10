Πολιτική

Βορίδης: Πιθανό να χάσουμε Περιφέρειες από “γαλάζιους αντάρτες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τέλος για τον ΣΥΡΙΖΑ από την επικράτηση Κασσελάκη», υπογράμμισε ο Υπουργός Επικρατείας.

-

Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τέλος για τον ΣΥΡΙΖΑ από την επικράτηση Κασσελάκη, είπε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Όταν ηττώνται από έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο, είναι αποτέλεσμα ιδεολογικής χρεοκοπίας, ανέφερε ακόμα.

«Νέος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα περιμένατε να γνωριστεί πολιτικά; Να δούμε το πολιτικό περιεχόμενο;» αναρωτήθηκε ο κ. Βορίδης αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Σχετικά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είπε ότι το βασικό κριτήριο είναι οι μεγάλες διοικητικές οντότητες και τόνισε σχετικά με τα πρόσωπα ότι «Πρέπει να μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη του τόπου».

Στην ερώτηση αν η ΝΔ κινδυνεύει να χάσει κάποιες περιφέρειες από δικούς της αντάρτες, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ότι αυτό ισχύει σε ορισμένες περιφέρειες αλλά είναι μειοψηφία και υπογράμμισε:,«Επιλέγουμε πρόσωπα με κοινή αντίληψη προς όφελος των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Αγία Όλγα: Παύεται η διοίκηση για τις άθλιες συνθήκες στο νοσοκομείο

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας