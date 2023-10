Κόσμος

Ερντογάν για τρομοκρατία: Δεν μας αρκούν οι ανακοινώσεις καταδίκης από τους συμμάχους μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας Δευτέρας προς Τρίτη περίπου 145 άτομα σε όλη τη χώρα ως ύποπτα για σχέσεις με το PKK.

-

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει συγκεκριμένα βήματα από συμμάχους στην υποστήριξη της μάχης της Τουρκίας κατά των τρομοκρατών, δύο ημέρες μετά τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας Δευτέρας προς Τρίτη περίπου 145 άτομα σε όλη τη χώρα ως ύποπτα για σχέσεις με το PKK.

«Θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα βήματα από φίλους πέρα από μηνύματα καταδίκης», τόνισε ο Ερντογάν στην τελετή εγκαινίων ενός κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην τουρκική πρωτεύουσα.

«Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ανακοινώσεις που καταδικάζουν την τρομοκρατία και μας παρηγορούν δεν θα γιατρέψουν τις πληγές μας», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πολλά μέλη του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), το οποίο συμμετείχε υπό την ομπρέλα του κόμματος της Πράσινης Αριστεράς στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, ήταν μεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Πράσινης Αριστεράς, Ιμπραχίμ Ακίν, σε μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Αγία Όλγα: Παύεται η διοίκηση για τις άθλιες συνθήκες στο νοσοκομείο

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας