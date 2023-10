Αθλητικά

China Open: Η Σάκκαρη πέρασε “αέρας” στις “16”

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πιστοποίησε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και δείχνει έτοιμη να επαναλάβει την επιτυχία της Γκουανταλαχάρα.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, κάτι που απέδειξε και στο China Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-2) τη Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο98 στην παγκόσμια κατάταξη) και προκρίθηκε στις "16" της διοργάνωσης.

Έτσι, η Σάκκαρη μετράει οκτώ νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες της και δείχνει ικανή να επαναλάβει την επιτυχία του περασμένου μήνα, όταν κατέκτησε το τουρνουά της Γκουανταλαχάρα.

