Κόσμος

Ιταλία: Δεκάδες νεκροί σε πτώση λεωφορείου από γέφυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν τραυματίες και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

-

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους απόψε στο Μέστρε της Ιταλίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση RAI.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν τραυματίες και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

Το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο έπεσε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από την οδογέφυρα.

E di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, quattro o cinque, il bilancio dell'incidente avvenuto a Mestre/Marghera. Lo comunica la Prefettura. Un autobus di linea e precipitato da un cavalcavia e dopo un volo di 10 metri ha preso fuoco #ANSA https://t.co/t4av3nTibh pic.twitter.com/98UTTgSYJU — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

?? Immagini sensibili



Mestre, uno dei video che giungono dalla zona dell'incidente. pic.twitter.com/02To8lkjGb

— Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) October 3, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια: Συλλήψεις για τη δολοφονία υπαλλήλου φύλαξης

Αγία Όλγα: Παύεται η διοίκηση για τις άθλιες συνθήκες στο νοσοκομείο

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας