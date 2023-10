Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

του Α γίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου - πρώτου επισκόπου Αθηνών,

του Ιερομάρτυρος Πέτρου,

των Μαρτύρων: Αδαύκτου και Καλλισθένης. Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης,

των Οσίων Αμμούν του Αιγυπτίου και Θεοδώρου του Ταμασού και Ιωάννου του λαμπαδιστού, των εν Κύπρω.

Σήμερα γιορτάζουν οι Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη, Ιερόθεος, Καλλισθένης, Καλλισθένη.

Στις 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής.

Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και ένας από τα εννέα μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρείου Πάγου. Αφού δέχθηκε και διδάχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει εγκώμια για τον δάσκαλό του. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, μετά από πολύχρονη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι στα Μέγαρα Αττικής. Επίσης λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος (Ι. Μ. Αγ. Παύλου) καθώς και στο παρεκκλήσιο του Αγ. Ανδρέα (Αρχιεπισκοπή Αθηνών).

Για την Αγία μάρτυρα Δομνίνη και τις θυγατέρες αυτής Βερίκη και Προσδόκη εγκωμιαστικούς λόγους καθώς και τον βίο τους έχει συγγράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η άξια Δομνίνα ήταν από την Αντιόχεια και ασπάστηκε την χριστιανική πίστη μαζί με τις δύο θυγατέρες της, την Βερνίκη και την Προσδόκη. Όταν ξεκίνησε ο διωγμός επί του Διοκλητιανού η μητέρα και οι δύο κόρες της αποφάσισαν νά παραμείνουν σταθερές εις την πίστη. Όμως ο σύζυγος της Δομνίνης ήταν ειδωλολάτρης και εκμεταλλευόμενος την σκληρότητα των διωγμών προσπαθούσε να τις πείσει να απαρνηθούν το Χριστό. Για το λόγο αυτό οι Αγίες αποφάσισαν να φύγουν. Κατέφυγαν στην Έδεσσα της βόρειας Μεσοποταμίας. Όμως ο ειδωλολάτρης σύζυγος έμαθε τον τόπο όπου κρύβονταν και πήγε μαζί με στρατιώτες να τις συλλάβουν. Στο δρόμο της επιστροφής έκαναν στάση γιατί έπεσε η νύκτα και οι μεν στρατιώτες κοιμήθηκαν ο δε πατέρας φύλαγε τη γυναίκα και τις κόρες του. Όμως σκεπτόμενος το γεγονός ότι οι στρατιώτες θα ατίμαζαν τις θυγατέρες του και την γυναίκα του, τους έθεσε τον όρο ότι για να τις αφήσει ελεύθερες θα έπρεπε να πέσουν στον ποταμό και να πνιγούν. Οι αγίες το δέχτηκαν και κάνοντας την προσευχή τους και ζητώντας συγχώρηση από τον Κύριο βάδισαν με βήμα σταθερό στον ποταμό και έθεσαν τέρμα στη ζωή τους.

