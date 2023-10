Πολιτική

Εκλογές - Χαρδαλιάς: Δώστε μου την ευθύνη για όσα χρειάζεται η Αττικη (εικόνες)

Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και πλήθους πολιτών και στελεχών της Κυβέρνησης και της ΝΔ, στην κεντρική προεκλογική ομιλία του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής.

Το μήνυμα της αισιοδοξίας και της προοπτικής για το νέο ξεκίνημα της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας και την ευημερία των πολιτών της έστειλε από τον κατάμεστο περίβολο του Ζάππειου στην κεντρική προεκλογική του ομιλία ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αττική Μπροστά» ανέπτυξε τους άξονες του προγράμματος και τις προτεραιότητές του συνδυασμού του και τόνισε τη σημασία των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κάλεσε τους πολίτες να τον εμπιστευθούν και να του αναθέσουν την ευθύνη να κάνει πράξη το όραμα για μια Αττική σύγχρονη, ανθρώπινη, ασφαλή που θα αγκαλιάζει τη νέα γενιά... Δήλωσε ότι έχει τη θέληση και τη γνώση να αναταποκριθεί στο ρόλο του δίνοντας λύσεις και καλύτερη ζωή σε όλους. Υπογράμμισε ότι και τα πιο μεγάλα λόγια σβήνουν, ενώ οι πράξεις ποτέ. Όμως οι πράξεις θέλουν ευθύνη, όπως και ο τόπος μας πρόσθεσε, γιαυτό «Στις 8 Οκτωβρίου ζητάω να μου δώσετε αυτή την ευθύνη», τόνισε επιγραμματικά απευθυνόμενες στο κοινό του.

Με συνθήματα και σημαίες ελληνικές και του συνδυασμού «Αττική Μπροστά» οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι εκδήλωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Νικού Χαρδαλιά για την ηγεσίας της Περιφέρειας. Μεταξύ τους οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Παναγιώτης Πικραμένος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης, δεκάδες δήμαρχοι του λεκανοπεδίου, καθώς και εκατοντάδες νυν και υποψήφιοι δημοτικοί και περιφερειακού σύμβουλοι

Ειδικότερα ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής εμφανώς ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου, παρατήρησε ότι «Αυτή τη βραδιά, η ελπίδα παίρνει τον δρόμο της προοπτικής, παίρνει τον δρόμο της ευθύνης και συναντά τα μονοπάτια του καθήκοντος, του αποτελέσματος, της συνέπειας. Με ξεκάθαρο προορισμό, ξεκάθαρη κατεύθυνση και στόχο την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη, την ευημερία των εκατομμυρίων πολιτών του Λεκανοπεδίου».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου για την Αυτοδιοίκηση επισήμανε: «Η ερχόμενη Κυριακή σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας. Είναι η μέρα που θα πιάσουμε το νήμα, από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Να πάμε ακόμα πιο δυναμικά μπροστά». Μπροστά, συμπλήρωσε, για να χτίσουμε κάθε θετικό και σημαντικό με τη δύναμη που θα μας χαρίσει η ψήφος εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των πολιτών. Να ξεκινήσουμε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, από την πρώτη μέρα της θητείας μας, για να κάνουμε πράξη το δικό μας όραμα, το δικό μας σχέδιο για το αύριο.

Για μια Αττική παραγωγική, πράσινη κι ασφαλή.

Για μια Περιφέρεια κοινωνική και ανθρώπινη, που θα αγκαλιάζει τη νέα γενιά της.

Μια Αττική που συστηματικά και με αυτοπεποίθηση, θα αναδεικνύει τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό ως ιδιαίτερα στοιχεία της ισχυρής της ταυτότητας.

Αλλά και μια Αττική με μεγάλες και σύγχρονες υποδομές, που θα εγγυώνται την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Θα εγγυώνται μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους τους κατοίκους της. Ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς, σε κάθε Δήμο, σε όλες τις γειτονιές της

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αττική Μπροστά» αναφερόμενες στις βασικές προτεραιότητες τόνισε «Η πρώτη μας προτεραιότητα, το απόλυτο στοίχημά μας, παραμένει ένα! Η Αττική πιο ισχυρή και πιο ασφαλής», διευκρινίζοντας πως όλα αυτά που σχεδιάζουμε δεν έχουν κανένα νόημα, αν δεν καταφέρουμε τα επόμενα πέντε χρόνια να κάνουμε τους πολίτες της Αττικής να νιώθουν ασφαλείς για τις ζωές και τις περιουσίες τους. Αυτό πρόσθεσε, θα επιτευχθεί με «τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα που είναι τόσο κρίσιμα για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης της εποχής μας, της κλιματικής κρίσης. Με έμφαση στην πολιτική προστασία, την ενίσχυση της αστυνόμευσης, την προστασία της δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Αττικής, ασχέτως του πού κατοικούν, να αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους».

Ο κ. Χαρδαλιάς απευθυνόμενος στους πολίτες δήλωσε ότι θέλει «με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να διαβεβαιώσω την καθεμία και καθέναν ξεχωριστά, πως ως Περιφερειάρχης οτιδήποτε αφορά για τα επόμενα πέντε χρόνια την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής, θα αποτελεί και προσωπικό μου στοίχημα»

Με αυτήν την δέσμευση και ευθύνη βεβαίωσε «θα είμαστε εδώ για την Αττική με πράξεις. Με αποφασιστικότητα και συνέπεια. Με λογοδοσία και διαφάνεια. Και αντίπαλοι μου κάθε μέρα θα είναι η ανευθυνότητα, οι αγκυλώσεις, η ελαφρότητα και ο λαϊκισμός του "Ναι σε όλα".

Στοίχημά μου θα είναι το καλό του κάθε πολίτη της Αττικής. Πυξίδα μου το δημόσιο συμφέρον. Γιατί εσείς - όλοι το ξέρετε- για το εθνικό συμφέρον, όποτε μου ζητήθηκε, από θέσεις μάχιμες, έκανα το καθήκον μου. Υπηρέτησα με αφοσίωση την Πατρίδα και τους Έλληνες. 'Αλλωστε, όλοι γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν φοβήθηκα τις προκλήσεις. Ποτέ δεν κρύφτηκα στα δύσκολα. Αγαπώ την ευθύνη! Και είμαι εδώ για να δίνω λύσεις, όχι για να κάνω αναλύσεις, όχι για να κάνω παρατηρήσεις!».

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης δήλωσε απόλυτα έτοιμος να αναλάβει ευθύνες, «Γιατί θέλω, ξέρω και μπορώ να ανταποκριθώ στις νέες ευθύνες και τους ρόλους που διεκδικώ. Κι είμαι έτοιμος να δώσω καθημερινές μάχες για το αύριο της Αττικής για το αυτονόητο, που στην εποχή μας έχει γίνει διεκδικούμενο»

Παρατήρησε ότι εκεί θα εστιάσει: «Στα προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολη την καθημερινότητά μας. Σε αυτά που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Αττικής και όλοι αναγνωρίζουμε. Σε αυτά που θα έπρεπε να είναι δεδομένα κι όχι ζητούμενα» Επισήμανε ότι έχει γνώση πως «οι πολίτες σε κάθε γειτονιά κουράστηκαν να ακούν συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. «Κουράστηκαν να ακούν λόγια, απαιτούν πλέον πράξεις. Κουράστηκαν τις βαρύγδουπες αναλύσεις και περιμένουν από μας λύσεις. Δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα να τους διαψεύσουμε.

Οφείλουμε να δουλέψουμε συστηματικά για να δώσουμε τις λύσεις αυτές. 'Αμεσα, αποφασιστικά και στην πράξη, στο πεδίο, μαζί με τους Δημάρχους, κάθε μέρα για να προωθούμε τις αναγκαίες λύσεις! Στοχευμένα. Οργανωμένα. Συντονισμένα. Με διαφανείς διαδικασίες και, κυρίως, με λογοδοσία», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο υποψήφιος περιφερειάρχης διαβεβαίωσε «Ξέρουμε, θέλουμε και κυρίως μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Φροντίδα. Προστασία. Αξιοπρέπεια. Καλύτερη ζωή σε όλες και όλους. Ό,τι κάνουμε σήμερα, αντηχεί στο μέλλον. Για αυτό σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρόσθεσε Να σχεδιάσουμε μαζί, αυτό το μέλλον, με ικανούς ανθρώπους που ξέρουν να προσφέρουν, με ατελείωτη δουλειά, και πάνω από όλα με πράξεις. Πράξεις που φαίνονται στην καθημερινότητα. Πράξεις που κάνουν τη διαφορά.

Γιατί «Αν μου έχει μάθει κάτι η ιστορία, είναι πως και τα πιο μεγάλα λόγια κάποτε σβήνουν. Οι πράξεις ποτέ. Αυτές μένουν. Και οι πράξεις θέλουν ευθύνη. Ο τόπος μας θέλει ευθύνη. Στις 8 Οκτωβρίου ζητάω να μου δώσετε αυτή την ευθύνη», ζήτησε επιγραμματικά ο Νίκος Χαρδαλιάς.

