“The 2Night Show”: Η Ντάνη Γιαννακοπούλου για την υποκριτική και τον σύζυγό της

Η ηθοποιός μίλησε για την επιλογή της να ακολουθήσει την υποκριτική. Αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στο “The 2Night Show” της Τρίτης ήταν καλεσμένη η Ντάνη Γιαννακοπούλου, η οποία μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις σπουδές στη δημοσιογραφία, τη μετάβαση στην υποκριτική, αλλά και την προσωπική της ζωή.

«Μπήκα στα ΜΜΕ αλλά ήθελα να μπω σε δραματική σχολή. Οι γονείς μου δεν χάρηκαν, όταν τους είπα για θεατρικές σπουδές, ήθελαν να περάσω στο πανεπιστήμιο. Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός, αυτό ήθελα να κάνω από πιτσιρίκι, το κατάφερα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά», είπε για την επαγγελματική της επιλογή.

Αναφέρθηκε στον σύζυγό της και είπε τι ήταν αυτό που την κέρδισε αμέσως.

«Είμαστε έναν χρόνο παντρεμένοι, είμαστε μαζί δέκα. Με το που τον είδα ήξερα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Άκουγε, με κοίταγε στα μάτια και με ρωτούσε. Επικοινωνούμε, είναι παρών», είπε και εξήγησε πως, ο σύζυγός της δεν έχει καμία σχέση με την υποκριτική και το χώρο, κάτι το οποίο δεν ήθελε να συμβεί.

«Θα ζήλευα πάρα πολύ αν ο σύντροφός μου ήταν ηθοποιός, δεν θα άντεχα να κάνει αυτή τη δουλειά. Οι ηθοποιοί έχουμε ένα μεγάλο “εγώ” που μας κατατρώει και εμάς και τη σχέση μας και νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον να είσαι με έναν άνθρωπο που έχει άλλες προσλαμβάνουσες, εξελίσσεσαι κι εσύ».

Μίλησε και για τον ρόλο της στη σειρά «Έρωτα φυγά», σημειώνοντας πως:

«Οφείλουμε να νιώθουμε ένα βάρος όταν οι ηθοποιοί αναλαμβάνουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχα πάει ένα ταξίδι και είχα περάσει από πολλές οντισιόν, είχα δύο προτάσεις αλλά δεν ήμουν ενθουσιασμένη. Με πήραν για τον “Έρωτα φυγά” και έκανα τρεις οντισιόν. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι ένας πολύπλευρος ρόλος. Από τη μία είμαι μία ταλαιπωρημένη γυναίκα που έχει βιώσει βία και από την άλλη είμαι δυναμική».

«Στις δραματικές σκηνές ανασύρω πράγματα από τη μνήμη που δεν με πονάνε πια και μπορώ να τα αντιμετωπίσω», είπε τέλος για το πώς καταφέρνει και κλαίει στις δραματικές σκηνές.

