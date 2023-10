Υγεία - Περιβάλλον

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι πληροφορίες για την υπόθεση της ανήλικης που δεν ήξερε πως είναι έγκυος και κανένας γιατρός δεν το κατάλαβε.

-

Σοκ προκαλεί η υπόθεση 13χρονη που γέννησε σε τουαλέτα, χωρίς να γνωρίζει πως είναι έγκυος.

Το κορίτσι, από περιοχή της περιφέρειας, πήγε στο νοσοκομείο με πρησμένη την κοιλιά της και η διάγνωση ήταν πως έχει τυμπανισμό.

Το παιδί έκανε ακτινογραφία, όμως δεν υπήρχε ακτινολόγος να τη δει, ούτε γυναικολόγος να εξετάσει την 13χρονη.

Της χορηγήθηκαν καθαρτικά κι έτσι γέννησε χωρίς να το καταλάβει.

Πρόκειται για παιδί που έχει δύο αδέρφια, με την οικογένειά της να είναι στο πλευρό της.

Παιδοψυχολόγος είναι δίπλα στην 13χρονη, η οποία όπως και το κοριτσάκι που γέννησε, είναι καλά στην υγεία της.

Δεν είναι βέβαιο αν και το ίδιο το κορίτσι ήξερε πως είναι έγκυος, πάντως όπως είπε, πατέρας του μωρού της είναι συνομήλικος συμμαθητής της και η πράξη έγινε συναινετικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μεταναστευτικό - Ταίναρο: Διάσωση δεκάδων ανθρώπων από δεξαμενόπλοιο

ΗΠΑ - Κέβιν Μακάρθι: Παύθηκε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων