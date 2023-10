Αθλητικά

ΠΑΟΚ για δυστύχημα στα Τέμπη: 24 χρόνια μετά και είστε εδώ, με την μνήμη πιο δυνατή από ποτέ

Ημέρα μνήμης για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η ανάρτηση της ΠΑΕ.

Συμπληρώνονται 24 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε τον ΠΑΟΚ όταν, έξι φίλαθλοί του, στις 4 Οκτωβρίου του 1999, έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στα Τέμπη, κατά την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη, μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (1-1) στο ΟΑΚΑ.

Η ΠΑΕ, τιμά τη μνήμη τους με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media για την επέτειο της "μαύρης" εκείνης ημέρας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

"24 χρόνια μετά και είστε εδώ. Δίπλα μας στην κερκίδα. Για πάντα στην καρδιά, το μυαλό και την ψυχή μας. Με την μνήμη πιο δυνατή από ποτέ.

Κυριάκο, Χριστίνα, Αναστάσιε, Χαράλαμπε, Γιώργο, Δημήτρη θα είστε για πάντα ο φάρος μας και θα μας οδηγείτε. Όπως κάνετε από εκείνο το μαύρο βράδυ του 1999. Αθάνατοι!"

