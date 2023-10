Life

Κασσελάκης: τα “πυρά” του Κούγια και η πρώην αρραβωνιαστικιά (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας για τον Στέφανο Κασσελάκη. Αποκαλύψεις έκανε και η πρώην σύντροφος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Πυρά εξαπέλυσε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας κατά του νεοεκλεγέντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

“Ένας άνθρωπος που θέλει να εκπροσωπεί την αληθινή αριστερά, δεν μπορεί το τριήμερο να είναι στις Σπέτσες, μέσα σε ένα άκρως αριστοκρατικό περιβάλλον, να έχει καλέσει όλες τις κάμερες και να προβάλουν την ώρα που κάνει γυμναστική. Την ίδια ώρα που κάνει γυμναστική με τον αρραβωνιαστικό του, αρραβωνιαστικιά του, δεν ξέρω πώς να τον πω τον Τάιλερ, στον Βόλο, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία γενικότερα, άνθρωποι είτε πνίγονται είτε είναι μέσα στον βούρκο”, είπε αρχικά ο Αλέξης Κούγιας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο οδοιπορικό του Στέφανου Κασσελάκη στον Βόλο και το χαρακτήρισε, μία “στημένη διαδικασία” καθώς ένα από τα σπίτια που επισκέφθηκε ήταν θείας βουλευτή του κόμματός του. Όπως τόνισε, αν υπάρχουν τα εκατομμύρια αυτά που ισχυρίζεται ότι έχει θα έπρεπε να έχει βοηθήσει εμπράκτως τους πληγέντες.

“Δεν μπορεί μετά να πηγαίνει σε ένα σχολείο που είναι ανάπηρα παιδιά και να κάνεις επίδειξη και να μπαίνεις από το κάγκελο από κάτω…” είπε ακόμη.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, πραγματοποίησε δηλώσεις και η πρώην σύντροφος του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία όπως αποκάλυψε ήταν αρραβωνιαστικιά του για 7 χρόνια.

