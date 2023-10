Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: παρασκήνιο, εντάσεις και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Ο Ερμής μπαίνει στον Ζυγό… Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα όμως χρειάζεται προσοχή για να αποφύγουμε εντάσεις", είπε αρχικά η αστρολόγος.

Οικογενειακά θέματα, "παρασκήνιο" και μυστικά θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





