“Ο πρώτος από εμάς”: Το επεισόδιο της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Οι ανθρώπινες σχέσεις στα καλύτερά τους. Μια συγκινητική ιστορία αφιερωμένη στις επιθυμίες, τα συναισθήματα, τη φιλία, την οικογένεια "ζωντανεύει" στις οθόνες μας.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή;

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», η νέα δραματική κομεντί που κάνει πρεμιέρα απόψε, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στις 22:30 στον AΝΤ1, έρχεται για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω. Ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν. Η νέα δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την νέα σειρά:

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30 ΣΤΟ 1ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου (ΠΡΕΜΙΕΡΑ) - Επεισόδιο 1

Ο Άλκης, η Κάτια, ο Νικόλας, η Έλενα, ο Φίλιππος και η Σοφία είναι μια παρέα έξι φίλων, που διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Παρά τις διαφορές τους, είναι ενωμένοι σαν γροθιά και έχουν δώσει την υπόσχεση πως δεν θα τους χωρίσει τίποτα. Η ζωή όμως επιφυλάσσει εκπλήξεις. Η απρόσμενη λιποθυμία του Άλκη θα τους φέρει αντιμέτωπους με τον πιο μεγάλο φόβο τους, καθώς οι προβλέψεις των γιατρών για την υγεία του Άλκη μοιάζουν δυσοίωνες. Ο Άλκης αποφασίζει λοιπόν να τρέξει τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του, απολαμβάνοντας την κάθε του στιγμή, με συνοδοιπόρους τους αγαπημένους του φίλους. Η παρέα, πιο ενωμένη από ποτέ, ετοιμάζεται για έναν “μαραθώνιο” που θα αλλάξει τις ζωές όλων.

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού 1ου επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “ The First of Us ” της Paramount Pictures International .

