Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάμε δυνατά, να εκλέξουμε περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή

Πλήρης στήριξη του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας στον νυν και υποψήφιο περιφερειάρχη δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Κασαπίδη.

Την Κοζάνη επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση με τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και εκ νέου υποψήφιο, Γιώργο Κασαπίδη. Στον χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας.

Αγαπητέ Γιώργο Κασαπίδη, νυν και επόμενε Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά και με συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές της επόμενης Κυριακής.

Αλλά βρίσκομαι μαζί σας και σε μια μέρα πολύ σημαντική, πολύ συμβολική για τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα αισίως κλείνει τα 49 της χρόνια. Η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, παραμένει η μεγάλη δύναμη ευθύνης και προοπτικής.

Η παράταξη που αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές και που οδηγεί τον τόπο με σταθερά και τολμηρά βήματα προς ένα μέλλον πιο αισιόδοξο. Η παράταξη που ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις, να ξεπερνάει δυσκολίες, να κάνει πάντα ειλικρινή αυτοκριτική, να γίνεται καλύτερη, να βελτιώνεται, να διευρύνεται και να συντονίζεται πάντα με τα αιτήματα των καιρών, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτή η παράταξη, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία, επέλεξε και σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και να δώσει ξεκάθαρη στήριξη σε 13 υποψήφιους Περιφερειάρχες.

Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τον Γιώργο Κασαπίδη για Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας. Δίνουμε αυτήν την πολιτική στήριξη στις Περιφέρειες όχι μόνο για να δώσουμε μια πολιτική διάσταση σε μία μάχη η οποία εκ των πραγμάτων έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά για να καταδείξουμε την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στα πρόσωπα και στις ομάδες των περιφερειακών ηγεσιών.

Και γιατί το λέω; Θυμάστε όταν βρέθηκα στη Δυτική Μακεδονία -έχω έρθει πολλές φορές- πόσο μεγάλη σημασία έδωσα και όταν παρουσίασα το αναπτυξιακό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία στη σωστή συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και περιφερειακής διοίκησης. Και αυτό αποκτά μια ξεχωριστή σημασία αν αναλογιστεί κανείς τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας.

Το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε για τη χώρα αλλά και για τις περιφέρειες σημαντικά αυξημένους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολλά δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία τα επόμενα χρόνια θα πέσουν στην πραγματική οικονομία αλλά και πολύ αυξημένους πόρους ως προς τα περιφερειακά προγράμματα. Εδώ, το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτοί οι πόροι να δαπανηθούν σε συντονισμό και κοινό βηματισμό με την κεντρική κυβέρνηση. Και ακριβώς αυτό εξασφαλίζει η συνέχεια της παραμονής του Γιώργου Κασαπίδη στο ρόλο του Περιφερειάρχη.

Και αυτή η πορεία δημιουργίας, η οποία ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια, να μπορέσει να συνεχιστεί και την επόμενη πενταετία. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε μαζί αρμονικά για το καλό το δικό σας. Για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις πολιτικές μας για να εξασφαλίσουμε ότι σημαντικά έργα τα οποία ωρίμασαν την προηγούμενη τετραετία θα υλοποιηθούν. Και να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι το όραμά μας, το κοινό μας όραμα, αλλά και το δικό μου όραμα για τη Δυτική Μακεδονία θα μπορέσει να γίνει πράξη.

Μία Περιφέρεια πρωταγωνίστρια στην πράσινη μετάβαση, με αξιοποίηση των σημαντικών πόρων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε και εξασφάλισε. Μία Περιφέρεια η οποία θα μπορέσει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής ενέργειας, από τις ανανεώσιμες πηγές μέχρι το υδρογόνο. Μία Περιφέρεια η οποία θα μπορέσει να προσελκύσει και πάλι σημαντικές επενδύσεις στη μεταποίηση, αξιοποιώντας τον καθοριστικό της ρόλο, τον κρίσιμό της ρόλο στο σταυροδρόμι πολλών δικτύων.

Μία Περιφέρεια η οποία, όμως, θα μπορέσει να παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών παιδείας και υγείας για τους κατοίκους της. Έβλεπα πριν από λίγο τη φωτογραφία από τη νέα πτέρυγα του «Μαματσείου», ένα σημαντικό έργο το οποίο δρομολογείται ήδη. Ένα μόνο από τα πολλά έργα.

Θα μιλήσουμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά και για τα μεγάλα έργα τα οποία θα δρομολογηθούν: για τα μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία δρομολογούνται, για τα σημαντικά έργα υποδομής, για τον Ε65, ο οποίος τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί και θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία, αλλά και με την κεντρική Ελλάδα και με την Αττική. Και φυσικά και τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στο Πανεπιστήμιό σας, στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, ένα πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αυτό το οποίο, λοιπόν, θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, είναι ότι στην υποψηφιότητα του Γιώργου Κασαπίδη και του συνδυασμού του συντονίζονται και οι δικές μας κεντρικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Και γι’ αυτό θα επιμείνω πάρα πολύ και θα ζητήσω από όλα τα στελέχη μας, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να δώσουμε αυτό τον αγώνα μαζί, συντονισμένα, να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές και διαφωνίες αναπόφευκτα προκύπτουν πάντα.

Ξέρετε, εξουσία σημαίνει ευθύνη, εξουσία σημαίνει ότι πολλές φορές παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις οι οποίες ενίοτε μπορεί να ενοχλούν κάποιους. Όταν γίνονται όμως με γνώμονα το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, εν τη ευρεία έννοια, αυτές οι αποφάσεις είναι σωστές. Κάτι ξέρουμε και εμείς, γιατί και εμείς σε κεντρικό επίπεδο συγκρουστήκαμε με πολλές κατεστημένες λογικές και νοοτροπίες, και κερδίσαμε. Και το ίδιο θα γίνει και εδώ, στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Τελειώνοντας, γιατί ο λόγος σήμερα ανήκει στον Γιώργο Κασαπίδη και στο συνδυασμό του, ήθελα να σας πω απλά ότι τον Γιώργο τον γνωρίζω πολλά χρόνια, 20 χρόνια σχεδόν από τότε που μπήκαμε μαζί στην Βουλή το 2004. Και τιμώ το γεγονός ότι πολύ πιο συνειδητά εγκατέλειψε την κεντρική πολιτική σκηνή για να υπηρετήσει τον τόπο του, έναν τόπο τον οποίο αγαπά βαθιά, στον οποίο πιστεύει και τον οποίο θέλω να του δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσει να υπηρετεί, εκλέγοντάς τον και πάλι Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Γιώργο, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Αν κρίνω από αυτή τη συγκέντρωση εδώ, είναι μεγαλύτερη και από την προεκλογική συγκέντρωση που κάναμε εμείς. Κάτι καλό θα συμβεί λοιπόν.

Πάμε, λοιπόν, δυνατά από την πρώτη Κυριακή να εκλέξουμε τον Γιώργο Περιφερειάρχη».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και εκ νέου υποψήφιος Γιώργος Κασαπίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη μεγάλη τιμή που περιποιείτε σ’ εμένα προσωπικά και τον συνδυασμό μου, αλλά και στην πόλη της Κοζάνης και στη Δυτική Μακεδονία, με την παρουσία σας εδώ στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, στην επέτειο της μεγάλης παράταξης. Όλοι οι Δυτικομακεδόνες ενωμένοι δίνουμε ένα βροντερό παρόν λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Από αυτήν την αίθουσα δεσμευτήκαμε πριν από τέσσερα χρόνια να αλλάξουμε τη Δυτική Μακεδονία, να τη βάλουμε σε τροχιά ανάπτυξης, δεν μας περιποιούσε τιμή η Δυτική Μακεδονία να είναι ουραγός των εξελίξεων. Οι Δυτικομακεδόνες έχουν αποδείξει ιστορικά ότι είναι πρωτοπόροι στους αγώνες.

Με τη δική σας υποστήριξη μπορέσαμε να δώσουμε περιεχόμενο στην απόφαση για την απολιγνιτοποίηση και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δίκαιης Ανάπτυξης με έναν προϋπολογισμό 5 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία είναι διαθέσιμα για τους αναπτυξιακούς σκοπούς, στόχους και κατευθύνσεις της Περιφέρειάς μας.

Όλοι θα θυμόμαστε αυτήν την ημέρα, η παρουσία του Πρωθυπουργού σημαίνει το εγερτήριο του αγώνα για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της νίκης της Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε. Πάμε μαζί για τη νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό μας που μας στηρίζει και θα συνεχίσει να μας στηρίζει με τον ίδιον στο τιμόνι της χώρας».





