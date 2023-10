Πολιτική

Εκλογές - Χοχλάκα: η υποψήφια περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Βάσω Χοχλάκα, υποψήφια περιφερειάρχης Β. Αιγαίου για το μεταναστευτικό και το διαφορετικό μοντέλο διοίκησης.

-

Ο δρόμος για την κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών πλησιάζει και ο ΑΝΤ1 φιλοξενεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, υποψήφιους που θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε η Βάσω Χοχλάκα, υποψήφια περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για την ιδιαίτερότητα που έχει η περιφέρειά της καθώς εκτός από το μεταναστευτικό υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Δείτε όσα είπε η υποψήφια περιφερειάρχης στον ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Πάτρα - Bullying: Έσπασε τα δόντια συμμαθητή του σε πεζούλι

Καστελλόριζο: Τούρκος πήγε κοριτσάκι στην Αττάλεια και της έσωσε το χέρι