Εκλογές: Ζαφειροπούλου και Νικολαΐδης στον δρόμο προς τις κάλπες (βίντεο)

Η Ίρις Ζαφειροπούλου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στην Αττική με τον Νίκο Χαρδαλιά και ο Χρήστος Νικολαΐδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα μιλούν στον ΑΝΤ1.

Ο δρόμος προς τις κάλπες πλησιάζει καθώς οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή και ο ΑΝΤ1 δίνει βήμα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας σε υποψήφιους που μιλούν για το όραμά τους και για το πρόγραμμα που εκπροσωπούν.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησαν οι Ίρις Ζαφειροπούλου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στην Αττική με τον Νίκο Χαρδαλιά και ο Χρήστος Νικολαΐδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Οι δυό υποψήφιοι, παρουσιάστηκαν στο κοινό και μίλησαν για το πλάνο τους αλλά και για τον συνδυασμό που εκπροσωπούν.

