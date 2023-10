Οικονομία

Ελεγκτικό Συνέδριο για συντάξεις δικαστών: Επαναφορά στα επίπεδα προ του 2012

Τι αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συντάξεις των Δικαστών. Ποια ειναι η πρώτη αντίδραση του οικονομικού επιτελείου.

Στα προ του 2012 επίπεδα επανέρχονται οι συντάξεις των δικαστών με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατά πλειοψηφία (28-3) οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκαν (1330/2023) ότι είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της διοίκησης-Πολιτείας για επανακανονισμό της σύνταξης του πρώην προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκου Αγγελάρα, που είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, διότι όφειλε η Διοίκηση-Πολιτεία να υπολογίσει τη σύνταξή του μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες από το Μισθοδικείο ως αντισυνταγματικές σχετικές διατάξεις του νόμου 4387/2016, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

Εφαρμοστέες για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων των πρώην δικαστών, εισαγγελέων και μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) είναι οι προϊσχύσασες διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016). Δηλαδή, οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012, με άλλα λόγια προ του καθεστώτος που είχε διαμορφωθεί πριν το νόμο 4093/2012.

Ακόμη, το καταβλητέο ποσό της σύνταξής υπόκειται μόνο στις περικοπές και τις κρατήσεις που δεν αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από το Μισθοδικείο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι συντάξεις των απόμαχων δικαστών, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να προσδιοριστούν σε επίπεδα άνω του 60% των αποδοχών των ενεργεία συναδέλφων τους, σύμφωνα με το euro2day.gr, οπως έχει αποφανθεί το Μισθοδικειο.

Σε άλλο σημείο, η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι «αρμόδιο για τον καθορισμό του χρονικού σημείου έναρξης των αποτελεσμάτων απόφασης επί τρίτων προσώπων, στα οποία εκτείνεται κατά το Σύνταγμα η δικαιοδοσία του, είναι το ειδικό κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστήριο».

Η πρώτη αντίδραση της Κυβέρνησης

Την κοινοποίηση της καθαρογραμμένης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τις συντάξεις των δικαστικών περιμένει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου η κυβέρνηση να λάβει τις αποφάσεις της.

Επί του παρόντος, αρμόδιες πηγές μεταφέρουν πως δεν υπάρχει σαφής εικόνα ούτε για το εύρος των δικαιούχων, ούτε για το ύψος των αναδρομικών, ούτε αναφορικά με το εάν υπάρχει κάποια ημερομηνία συμμόρφωσης…

Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να αξιολογηθεί επί του παρόντος το δημοσιονομικό κόστος της όποιας διορθωτικής παρέμβασης.

