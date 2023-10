Κοινωνία

Πειραιάς - Καταδίωξη: Πέταξε τα ναρκωτικά από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε λιμενικούς

Επεισοδιακή καταδίωξη 31χρονου στο λιμάνι του Πειραιά. Πώς τον ακινητοποίησαν και τι βρήκαν πάνω του.

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού στο λιμάνι του Πειραιά, ο οποίος στην προσπάθειά του αποφύγει τον έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα με το όχημά του και τραυμάτισε ελαφρά δύο λιμενικούς, προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ακολούθησε καταδίωξη από όχημα του Λιμενικού και ένα δίκυκλο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 31χρονος οδηγός πέταξε από το παράθυρο του αυτοκινήτου, στην Ακτή Μουτσοπούλου, μία συσκευασία, που -όπως διαπιστώθηκε αργότερα- περιείχε ναρκωτικά.

Στη συνέχεια, το ΙΧ αυτοκίνητο και ο 31χρονος οδηγός ακινητοποιήθηκαν από τις διωκτικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν την συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 112 γρ. καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 4,0 γρ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του κράτους, καθώς και το ΙΧ όχημα.

