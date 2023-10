Κοινωνία

Λούτσα - Δολοφονία Τούρκων: Πώς εξιχνίασε η ΕΛΑΣ την υπόθεση

Δύο Τούρκοι στα χέρια των Αρχών και ένας ακόμη αναζητείται για το μακελειό στην Λούτσα. Γνώριμοι των Αρχών τα έξι θύματα. Οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ.

Στην εξιχνίαση του πολλαπλού φονικού με θύματα έξι Τούρκους, που σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στη Λούτσα, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχος Ιωάννης Σκούρας, κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ αναζητείται τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο.

Αναφορικά με τους συλληφθέντες, πρόκειται για τον 32χρονο Τούρκο που είχε συλληφθεί λίγη ώρα μετά τη διάπραξη των δολοφονιών καθώς ετοιμαζόταν να ταξιδέψει από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Μυτιλήνη, και για έναν 28χρονο, επίσης Τούρκο, που συνελήφθη χθες το πρωί στον Άγιο Δημήτριο.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στον 32χρονο βρέθηκαν σε αποσκευή του 4 φυσίγγια και 2 πλαστά δελτία ταυτότητας, ενώ από τη έρευνα προέκυψε ότι έφερε ρούχα και τα παπούτσια που φορούσε κατά τη δολοφονία των 6 ατόμων.

Κατά τη σύλληψη του 28χρονου βρέθηκαν στο σπίτι του ποσότητα κάνναβης καθώς και τα ρούχα που φορούσε κατά την μετάβαση του στο σημείο διάπραξης των ανθρωποκτονιών.

Οι κατηγορούμενοι, που στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί -κατά περίπτωση- για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών, είχαν πολιτικό άσυλο.

Ο κ. Σκούρας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή η υπόθεση τέθηκε σε απόλυτη προτεραιότητα καθώς ο τρόπος τέλεσης της ανθρωποκτονίας παρέπεμπε σε οργανωμένο έγκλημα. Επίσης σημείωσε ότι για την εξιχνίαση της υπόθεσης συστήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα από έμπειρους και εξειδικευμένους αξιωματικούς, ενώ προσέθεσε ότι υπήρξε καθοριστική η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα σύμφωνα με τον διευθυντή της Ασφάλειας Αττικής, τα έξι θύματα δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές Αρχές ενώ προέκυψε ότι σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού.

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αστέριος Μαντζιώκας, εξέφρασε την ικανοποίηση του και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων καθώς και στην εξιχνίαση της υπόθεσης. «Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των στοιχείων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο οδηγούν τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης, καταφέρνοντας παράλληλα ένα ακόμα πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος» είπε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο κ. Μαντζιώκας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η Αστυνομία για τις δολοφονίες υπήρξε κινητοποίηση και άμεσος συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, κυρίως στα αεροδρόμια, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή διαφυγή των δραστών από την Ελλάδα. Η κινητοποίηση αυτή έφερε καρπούς, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαντζιώκας, καθώς συνελήφθη ο 32χρονος, ενώ όπως τόνισε η άρτια οργανωμένη προανακριτική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη και του 28χρονου.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 στην περιοχή της Αρτέμιδας (Λούτσας) τα έξι θύματα δέχθηκαν αλλεπάλληλους πυροβολισμούς από άγνωστους δράστες με αποτέλεσμα τα θανάσιμο τραυματισμό τους.

Τα 4 θύματα βρέθηκαν εντός οχήματος και τα άλλα 2 στο έδαφος δίπλα από αυτό, ενώ για όλα τα θύματα διαπιστώθηκε ότι δέχθηκαν τουλάχιστον έναν πυροβολισμό στο κεφάλι (χαριστική βολή). Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά τη φονική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 4 όπλα, πιθανότατα 9 χιλιοστών.

Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον τόπο του εγκλήματος προέκυψαν σημαντικά στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 κάλυκες, 2 φυσίγγια πυροβόλου όπλου καθώς και 5 παραμορφωμένες βολίδες πυροβόλου όπλου, ενώ τα θύματα έφεραν στην κατοχή τους πλαστά δελτία ταυτότητας.

Ακολούθησε επισταμένη και συνδυαστική έρευνα, η οποία οδήγησε στη συλλογή σημαντικών πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι τα θύματα σχετίζονταν με εγκληματική οργάνωση που δρούσε στο εξωτερικό, ενώ επιπλέον πρόεκυψε ότι τα θύματα είχαν σκοπό να ταξιδέψουν στην Ιταλία.

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι ο 32χρονος -ο οποίος ανήκε επίσης στο περιβάλλον της οργάνωσης- είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και εκτέλεση της ανθρωποκτονίας αφού είχε αναλάβει τη μεταφορά τους από τη χώρα προέλευσής τους στη χώρα προορισμού, μέσω της Ελλάδας, προμηθεύοντάς τους με πλαστά δελτία ταυτότητας καθώς και πλαστές κάρτες επιβίβασης, ενώ παράλληλα τους οδήγησε σε κατάλυμα στην Αρτέμιδα με τη δικαιολογία να βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο.

Περαιτέρω προέκυψε ότι ο 28χρονος μεταφέρθηκε στον τόπο όπου έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία από τον 32χρονο, προτού αυτός οδηγήσει εκεί τα έξι θύματα με την πρόφαση μεταφοράς τους στο αεροδρόμιο.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη ένας ακόμα Τούρκος, για παράβαση του νόμου περί όπλων, που βοηθούσε τα έξι θύματα κατά την παραμονή τους στην Ελλάδ, και οποίος κατά την τέλεση των ανθρωποκτονιών βρισκόταν στο κατάλυμα των θυμάτων στη Λούτσα.

