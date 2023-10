Κόσμος

Φιντάν για Κυπριακό: Γιατί όχι μια συμφωνία όπως Ισραήλ - Λιβάνου

Τι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον αρχηγό του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Υπουργός εξωτερικών.

Την πρόταση της Τουρκίας να υπάρξει μια συμφωνία στην Κύπρο για την ανατολική Μεσόγειο όπως η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου χωρίς οι δύο πλευρές να περιμένουν τη πολιτική λύση του Κυπριακού, επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Από την πλευρά του ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου υποστήριξε πως αν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα, οι τουρκοκύπριοι θα χάσουν τουλάχιστον άλλα 60 χρόνια.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «η αναμονή για την τελική λύση στο νησί για να επωφεληθείτε από τους ενεργειακούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο προφανώς δεν είναι καλή κατάσταση τόσο για την περιοχή όσο και για τον κόσμο. Μάλιστα, ο ‘πρόεδρος’ της ‘τδβκ’, Ερσίν Τατάρ είχε μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση για το θέμα αυτό τον περασμένο Ιούλιο. Είπε, ‘Εντάξει, δεν υπάρχει λύση μεταξύ μας, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν και οι δύο κοινότητες’. Οι πόροι υδρογονανθράκων είναι ένα από αυτά. Έπειτα, υπάρχουν ζητήματα όπως η ενοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το νερό, η παράτυπη μετανάστευση, η αποναρκοθέτηση κ.λπ. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι τα ζητήματα από τα οποία οι άνθρωποι θα επωφεληθούν πολύ στην καθημερινή ροή της ζωής. Όμως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν ήταν διατεθειμένη να συνεργαστεί σε αυτό το θέμα και η άποψή μας είναι η ίδια με την ‘τδβκ’ με την Τουρκία, δηλαδή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το ενεργειακό δυναμικό που θα επωφεληθούν εξίσου και οι δύο πλευρές χωρίς να περιμένουν πολιτική λύση», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Από αυτή την άποψη, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στον κόσμο που έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα. Το λέω μόνο γιατί είναι από την Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου είναι ένα παράδειγμα αυτού. Γιατί να μην υπάρξει παρόμοια συμφωνία στην Κύπρο, στην ανατολική Μεσόγειο;», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.



Ερντουγρούλογλου: Μετά το Κραν Μοντανά άνοιξε νέα σελίδα



Από την πλευρά του ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου υποστήριξε ότι «ο ορισμός του Κυπριακού είναι ότι η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζεται ως Κυπριακή Δημοκρατία». Ο Ταχσίν Ερτοουγρούλογλου είπε ότι «οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν να ζουν κάτω από εμπάργκο που δεν τους αξίζουν. Οι Ελληνοκύπριοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως Κυπριακή Δημοκρατία στη διεθνή σκηνή».

Ακόμη τόνισε ότι «η διαδικασία στο Κραν Μοντάνα δεν έμεινε σε ένα σημείο που μπορεί να συνεχιστεί. Η διαδικασία κατέρρευσε στο Κραν Μοντάνα και άνοιξε μια νέα σελίδα. Η νέα σελίδα είναι η πραγματικότητα δύο ξεχωριστών κυρίαρχων ΄λαών’ με βάση τις πραγματικότητες του νησιού και δύο ξεχωριστών κυρίαρχων ίσων ‘κρατών’ που αντιπροσωπεύουν αυτούς τους δύο ξεχωριστούς κυρίαρχους ‘λαούς’». Ο Ταχσίν Ερτουρούλογου είπε πως αν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταματήσαμε στο Κραν Μοντάνα, οι Τ/Κ χάσουν τουλάχιστον άλλα 60 χρόνια. «Θα συντριβουν κάτω από εμπάργκο για τουλάχιστον άλλα εξήντα χρόνια και μια διαδικασία που θα οδηγήσει στο τέλος της τουρκικής ταυτότητας του νησιού θα έρθει στο προσκήνιο. Επομένως, είμαστε ενάντια σε αυτό μέχρι τέλους».

